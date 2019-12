Gammertinger Kämpfer sammeln Medaillen

In der 13. Auflage ist der Roba-Klostercup in Maulbronn ausgetragen worden. Die Gammertinger Karatekas zeigten großartige Leistungen. Jonas Maier belegte den zweiten Platz im Kumite der Jugend, Alina Walz wurde Dritte im Kumite der Schülerinnen, Kiara Dreher belegte Rang drei im Kumite der Mädchen und Helena Brüchle wurde Fünfte im Kata der Mädchen). Trainer Waldemar Busch war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. „Super gekämpft, wichtige Erkenntnisse gewonnen und unschätzbare Erfahrungen gesammelt“, lautete sein Fazit. Das Turnier ist ein Einsteigerturnier für Kämpfer, die in ihrer noch jungen sportlichen Laufbahn erste Turniererfahrung sammeln wollen. Sie treffen dabei oft auf Gegner, die sie nicht kennen in einer ungewohnten Umgebung. Mit über 200 Teilnehmern aus mehr als 20 Vereinen war dieses Turnier sehr gut besucht. Foto: Verein