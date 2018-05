Gammertingen entführt die Punkte aus Fulgenstadt

Anstatt sich am Muttertag vielleicht den Müttern und Omas zu widmen, hat die spielfreie SG Hettingen/Inn. einen Ausflug auf den Köllenberg nach Bronnen unternommen, um die Gastgeber zu unterstützen und auf Punktverluste der SG Blönried/Ebersbach zu hoffen. Die Küchler-Truppe tat der Theuer-Elf den Gefallen nicht und gewann mit 3:2. Im Tabellenkeller hat sich auch keine Veränderung ergeben. Der FC Krauchenwies/Hausen II unterlag in Ennetach und weil auch Bronnen alle Zähler abgab, hat sich nichts verändert. Das Relegationsspiel macht Bronnen dem FCK/Hausen II aber nur noch theoretisch streitig.

SV Renhardsweiler – SV Braunenweiler 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Stankalla (58.). - Gelb-Rot: Bernd Gruber (86./SVR; wdh. Foulspiel). - BV: Hader (SVR) verschießt FE (30.). - Z.: 150. - Der SV und seine Elfmeter. Nachdem Hader am vergangenen Wochenende noch verwandelt hatte, scheiterte er dieses Mal vom Punkt. Ein klassisches Derby, das beide gewinnen wollten. Dementsprechend ging es zur Sache. Braunenweiler hatte im ersten Abschnitt Vorteile, aber entweder zielte der Gast daneben oder Thomas Hader stand im Weg. Zu Beginn des zweiten Durchgangs änderte sich das Geschehen, Renhardsweiler drückte, fand aber keine Lücke oder SVB-Torhüter Martin Kisslinger parierte. In Überzahl drängte Braunenweiler auf den Ausgleich aber Renhardsweiler fuhr einen Dreier ein, in einem Derby, das mit Can Göksu (Rulfingen) einen sicheren Leiter hatte. - R.: ausg.

SV Ennetach – FC Krauchenwies II/SV Hausen 4:1 (2:1). - Tore: 1:0 Jonas Heinzler (18.), 2:0 Leiprecht (31.), 2:1 Köhler (45.), 3:1 Jonas Gäbele (47.), 4:1 Jonas Heinzler (65.). - Z.: 100. - Die SG-Vorbereitungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. David Haubner: „Jetzt bin ich schon zwölf Jahre ununterbrochen als Trainer unterwegs. Da brauche ich einfach mal eine Auszeit“, sagte der Ennetacher Coach. Er sah einen verdienten Sieg seiner Elf. Unnötige Spannung sei aufgekommen, als Florian Köhler der Anschluss gelang. Als Ennetach durch Gäbele das 3:1 erzielte, war dies die Vorentscheidung. Heinzler setzte noch einen drauf.

KFH Kettenacker – SC Türkiyemspor Saulgau 5:0 (2:0). - Tore: 1:0 Tobias Heißel (23.), 2:0 Jonas Schlageter (40.), 3:0 Marcel Schmid (56.), 4:0 Jonas Schlageter (71.), 5:0 Alexander Sauter (74.). - Z.: 140. - Beim KFH läuft es zur Zeit gut, Kettenacker war immer Herr der Lage. Bereits in der zweiten Mannschaft sorgte Andreas Abt für moralische Aufrüstung, indem er den dritten Elfmeter in Serie hielt. Die erste Mannschaft machte gleich weiter und sorgte bis zur Pause für ein 2:0. Nach dem Wechsel drängte Türkiyemspor auf den Anschluss, war aber zu durchsichtig in seinen Aktionen. Mit Marcel Schmids Einwechslung und seinem Treffer war die Partie entschieden. Für den KFH waren dies die Heimpunkte sieben bis neun dieser Saison. - R.: 5:1

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - TSV Scheer 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Christian Lehr (34.), 1:1 Frederic Beck (43.), 1:2 Christian Lehr (74.). - Z.: 80. - Nach einem beherzten Start hatte Sebastian Grof Pech nach fünf Minuten mit einer Chance und sein Schuss am Pfosten landete. Der FC 99 übernahm das Kommando, nur der Abschluss wollte nicht gelingen. Dann erzielte Scheer nach einem verlängerten Freistoß das 0:1 durch Lehr. Doch kurz vor der Pause belohnte sich der Gastgeber mit dem Ausgleich: Ruhnau zog ab, Latte. Von dort sprang der Ball vor die Füße von Beck, Schuss ins lange Eck - 1:1 (43.). Mit Beginn der zweiten Halbzeit hatte die Söllner-Elf deutliche Vorteile. Ein grober Abwehrfehler der Hausherren begünstigte den Gästeerfolg (74.). Mehr Erfolg hatte der FC 99 bei der Trainersuche: Andreas Beck, FC-Jugendleiter übernimmt in der neuen Saison von Söllner, der bekanntlich nach Ostrach, an die Seite von Timo Reutter, wechselt. - R.: 3:3

SV Bolstern – SV Langenenslingen 2:2 (2:2). - Tore: 1:0 Andreas Heinzle (9.), 1:1 Moritz Sauter (12.), 2:1 Kleiner (14.), 2:2 Moritz Siebenrock (35.). - Z.: 70. - „Ich wollte mal etwas probieren, weil ich mit den Leistungen meiner Truppe zuletzt nicht zufrieden war. Mit der Hereinnahme von Andreas Heinzle ist mir das ganz gut geglückt“, sagte Bolsterns Trainer Reisser nach der Partie. Im ersten Durchgang war es ein offener Schlagabtausch, es wurde nostalgisch, als Rist auf Heinzle verlängerte, der an seinem Geburtstag seine ganze Routine ausspielte und zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später glich Sauter für die Gäste aus. Das muntere Torschießen ging weiter. Nach einem Eckball stand Kleiner richtig - 2:1 (14.). Die nicht immer sattelfeste Abwehrreihe der Hausherren sah zu, als Siebenrock der erneute Ausgleich gelang (35.). Nach der Pause verflachte die Partie, die beste Chance der Gäste hatte Sauter, Heinzelmann traf für Bolstern, allerdings aus dem Abseits, sodass es beim 2:2 blieb. - R.: ausg.

FV Fulgenstadt – TSV Gammertingen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Jonas Lau (39.), 0:2 Genkinger (72.). - Z.: 80. - Noch hat Fulgenstadt keinen Nachfolger für Trainer Vefik Alatas gefunden. Die Mannschaft konzentriert sich nochmals aufs Sportliche. Doch das gelang gegen Gammertingen nicht so gut. Einziger Höhepunkte des Spiels waren der Treffer zum 0:1 und zweimal Aluminium. In der zweiten Halbzeit änderte daran nicht viel. Fulgenstadt drängte auf den Ausgleich, Gammertingen suchte die Vorentscheidung, die aus leicht abseitsverdächtiger Position Genkinger mit dem 0:2 gelang. - R.: ausg.

SV Bronnen – SGM SC Blönried/SV Ebersbach 2:3 (1:1). - Tore: 1:0 Viktor Maier (40.), 1:1, 1:2 Lorenz Weiß (55./HE), 1:3 Samuel Maier (75.), 2:3 Daniel Bravo (88./FE). - Z.: 200. - BV: Thiel (14./SVB) muss ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. - Unter den Augen zahlreicher Anhänger der SG Hettingen/Inn. tat sich der Tabellenzweite in Bronnen unnötig schwer. Bereits in der ersten Halbzeit hatte der Gast etliche Chancen. Als die SG die Tore nicht machte, setzte Bronnen einen Nadelstich und Maier traf zum 1:0 (40.). Lorenz Weiß und Samuel Maier drehten zwar das Ergebnis, aber Bronnen gab nicht auf. Der Treffer von Daniel Bravo kam aber zu spät. - R.: 1:3