Gammertingen/Alb-Lauchert schnappt zu

Die A-Junioren der SGM Gammertingen/Alb-Lauchert haben den A-Junioren-Bezirkspokal gewonnen. Im Finale besiegte der Tabellenzweite der Leistungsstaffel den klassenhöheren Favoriten der SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker, Titelfavorit in der Bezirksstaffel, mit 2:1 (0:1). Die Führung von SGM Ehingen/Süd/Dettingen/Rottenacker durch Semir Telalovic (16.) egalisierte Stefan Tür k (70.). Der Siegtreffer blieb in der 85. Minute Marius Geng vorbehalten.

Der Weg ins Finale und zum Triumph: In der ersten Runde hatte die SGM Gammertingen/Alb-Lauchert in einem Vergleich zweier Neunermannschaften in Langenenslingen mit 7:1 gewonnen, die SGM Ehingen/Süd Dettingen/Rottenacker sich in Öpfingen/Riss durchgesetzt. In der Runde zwei wartete Hundersingen/Hohentengen/Ölkofen (Wertung 3:0). SGM Ehingen/Süd/Dettingen/Rottenacker hatte gegen Sigmaringen/Bingen/FC 99 keine Mühe (5:0). Im Viertelfinale mussten SGM Ehingen/Süd/Dettingen/Rottenacker ins Elfmeterschießen gegen SG Schelklingen (3:5 n. E.) während die SGM Alblauchert im Derby gegen Veringenstadt/Hettingen/Inn. mit 2:0 Sieger blieb. Im Halbfinale erwischte es die SGM Alb Lauchert auch und zwar musste das Glück gegen FV Bad Schussenried im Elfmeterschießen nachhelfen (6:5n.E). Die SGM Ehingen/Süd/Dettingen/Rottenacker setzte sich in Griesingen durch.

TSV-Pokalsieg liegt lange zurück

Die meisten Spieler der A-Junioren-Mannschaft der SGM Gammertingen/Alb-Lauchert waren noch gar nicht geboren, als sich die Aktiven des TSV Gammertingen zuletzt den Fußball-Bezirkspokal sicherten. In der Saison 2000/2001 hatte die Mannschaft von der Alb diesen Erfolg gefeiert. Jetzt machten es die Junioren den Aktiven nach.

Damals ging die Erfolgsserie im ersten Spiel des WFV-Pokals, Gammertingen schlug den FC Albstadt, ehe in Runde zwei gegen Isingen das Aus kam.

Für die A-Junioren des TSV Gammertingen - vor es zum Zusammenschluss zur SGM Gammertingen/Alb-Lauchert kam - war es nicht der erste Erfolg. Schon einmal hatte der TSV Gammertingen zwei starke Jahrgänge und gewann zweimal den Titel der Bezirksliga Donau. Im ersten Versuch reichte es noch nicht für den Aufstieg in die Verbandsstaffel Süd, aber im zweiten Anlauf war die Chance da. Kurios und spannend war der Ablauf der Aufstiegsrunde. Am Ende waren alle vier Mannschaften Punktgleich, sodass das Los entscheiden musste. Der TSV hatte das Losglück und dürfte aufsteigen. Der Verein entschied sich aber anders, denn die sportliche Perspektive und der damit verbundene Aufwand war zu groß so, dass man sich entschied nicht aufzusteigen.