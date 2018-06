FVS und Hochberg gehen getrennte Wege

Der SV Hochberg und der FV Bad Saulgau II gehen ab der neuen Saison wieder getrennte Wege. Das haben beide Vereine in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. Im Wortlaut heißt es: „betr. Auflösung der Spielgemeinschaft SV Hochberg/FV Bad Saulgau 04 zum Saisonende 2017/18: Hiermit geben wir bekannt, dass sich die Vereinsgremien des FV Bad Saulgau 04 dafür entschlossen haben, die bestehende Kooperation mit dem SV Hochberg zum Ende der Spielzeit 2017/18 aufzulösen. Die Trennung erfolgt in beiderseitigem einvernehmen (sic!). Über Details und Gründe haben die Vereine Stillschweigen vereinbart.“ Die Erklärung ist von Franz Kleck, Vorsitzender des SV Hochberg, und von Florian Strobel, Vorsitzender des FV Bad Saulgau, unterzeichnet. Bereits im Rahmen der Jahreshauptversammlung des FV Bad Saulgau, die erstmals seit Bestehen der Spielgemeinschaft nicht im Vereinsheim Hochberg, sondern in der Gaststätte „Paradies“ stattgefunden hatte, hatte Florian Strobel, Vorsitzender des FV Bad Saulgau, ein solches Trennungsszenario entworfen und dieses in den Raum gestellt, sollte die Spielgemeinschaft nicht auf neue vertragliche Beine gestellt werden.

Hintergrund sollen unter anderem Unstimmigkeiten über einen Wechsel mehrerer ehemaliger Bad Saulgauer Spieler vom SV Sigmaringen zum SV Hochberg sein. (Mehr dazu in einer späteren Ausgabe)