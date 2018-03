FV Ravensburg feiert fünf Siege in fünf Spielen

Die U12 des FV Ravensburg hat die erste Auflage des Punkt-Männersache-U13-Leistungsvergleichs für Juniorenfußballmannschaften in Bad Saulgau gewonnen. Mit 15 Punkten aus fünf Siegen in fünf Spielen und 7:0 Toren setzte sich die Ravensburger Jugend vor dem SSV Ehingen-Süd (10:4/10) durch. Die Talente aus ganz Oberschwaben zeigten beim Vorbereitungsturnier auf die zweite Saisonhälfte ihr Können in Bad Saulgau.

Die Zuschauer sahen spannende Spiele, tolle Einzelaktionen und vielseitige Spielsysteme und Abläufe. Bei optimalem Fußball-Wetter zeigten sich die jungen Fußballer, kurz vor Rundenbeginn, auf einem Top-Niveau. Auch die Mannschaft des Gastgebers, des FV Bad Saulgau, präsentierte sich hervorragend und zeigte attraktiven Fußball. In Sachen Kaltschnäuzigkeit und Cleverness ist jedoch noch etwas Luft nach oben. Das zeigten auch die Ergebnisse. Gegen den SSV Ehingen/Süd (1:2), den FV Ravensburg (0:1) , den SC Pfullendorf (0:2) und den SV Weingarten (0:1) gab es knappe Niederlagen. Gegen den SSV Biberach siegte die Mannschaft des Gastgebers aus Bad Saulgau mit 2:0 und platzierte sich in der Abschlusstabelle auf Rang fünf..