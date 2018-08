FV Neufra ist unter Zugzwang

Von den acht Begegnungen des zweiten Spieltags finden nur fünf Spiele am Sonntag statt. Damit ist die Liga schon zu Beginn mit fünf Spielen im Rückstand. Am ersten Spieltag starteten die hoch gehandelten Klubs aus Uttenweiler und Schussenried mit Siegen. Auch Aufsteiger Riedlingen konnte im ersten Spiel nach der Rückkehr in die Bezirksliga einen Dreier einfahren. Topfavorit TSG Ehingen spielte nur remis in Laiz.

TSG Rottenacker – FV Neufra (So., 15 Uhr). - Für beide Klubs verlief der Auftakt nicht optimal. Die TSG unterlag knapp in Riedlingen mit 0:1. Der FVN kam daheim nicht über ein Remis (1:1) gegen Krauchenwies hinaus. Die Platzherren wollen einen Fehlstart vermeiden und hoffen auf einen Sieg. Der FVN ist aber ein Angstgegner. Seit 2014 konnte die TSG gegen Neufra daheim nicht mehr siegen. Drei Remis und eine Niederlage beweist die Statistik. Vieles spricht für eine Punkteteilung.

SV Hohentengen – FC Laiz (So., 15 Uhr). - Zwei Tage nach dem Auftakt muss sich zeigen, wer die Belastungen besser verarbeitet. Der SVH hatte in Schussenried (1:3) keine Chance. Damit es keinen Fehlstart in die Saison gibt, muss gegen Laiz gepunktet werden. Die Gäste überraschten mit einem Remis (1:1) gegen den Topfavoriten Ehingen. Die Statistik der beiden Kontrahenten spricht aber für die Platzherren. Drei Zu-Null-Siege und ein Remis (3:0, 2:2, 4:0, 2:0) lautet die Bilanz.

FV Altshausen – FV Bad Schussenried (So., 15 Uhr). - Der FV Altshausen geht ausgeruht in die Partie. Das Auftaktspiel gegen Sigmaringen wurde auf den 2. Oktober verlegt. Die guten Leistungen der Gäste (3:1 daheim gegen Hohentengen) wurden aber registriert. Im März dieses Jahres gab es beim 4:3-Sieg der Platzherren sieben Treffer zu bejubeln. Beim Gast hofft man auf weitere Tore von Felix Bonelli, der zum Auftakt gleich zweimal traf.

SV Bad Buchau – SV Sigmaringen (So., 15 Uhr). - Im Auftaktspiel in Hettingen konnten die Badstädter nachweisen, dass sie in der Sommerpause ihre Offensive verstärkt haben. Der Ex-Landesligist erzielte vier Treffer, davon zwei von Rückkehrer Viktor Hasenkampf. Zum Leidwesen von Trainer Florian Münch kassierte die Abwehr aber auch vier Treffer. Der Gast hatte am Donnerstag Pause und kann somit ausgeruht in die Partie gegen. Die bislang letzte Partie in Buchau endete mit einem 5:4-Sieg für Bad Buchau. Auch am Sonntag scheint es ein torreiches Spiel zu geben.

SV Uttenweiler – SG Hettingen/Inneringen (So., 15 Uhr). - Der SVU untermauerte seine Ambitionen für diese Saison. Der Sieg bei den heimstarken Sportfreunden Hundersingen war nicht so zu erwarten. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten, gab es einen 6:3-Sieg für den Gastgeber. Der Aufsteiger ist immer für Tore gut, aber auch für Gegentore. Zum Auftakt lieferte die SG ein Torfestival (4:4) gegen Buchau. Mal sehen, ob die weiße Weste Uttenweilers auch nach der Partie am Sonntag Bestand hat.