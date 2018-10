FV Bad Saulgau siegt souverän

Die D-Junioren des FV Bad Saulgau, des FV Bad Schussenried, des FV Altheim und der SGM Fleischwangen haben die Bezirksendrunde des VR-Cups am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit in Bolstern erreicht. Beim Vorrundenturnier um den Volks- und Raiffeisenbanken Talentiade-Cup in Blönried setzten sich diese drei Mannschaften durch. Der FV Bad Saulgau sicherte sich den Siegerpokal dank eines 1:0-Finalsiegs gegen Bad Schussenried nach Verlängerung. Der Nachwuchs des FV Bad Saulgau siegte auch deshalb verdient, weil er die besseren Chancen hatte. Zwölf Mannschaften hatten zunächst in drei Vierergruppen jeweils zwei Sieger ausgespielt, die sich für die Zwischenrunde qualifizierten. In Gruppe D waren dies der FV Bad Saulgau und die SGM Fleischwangen/Fronhofen/Ebenweiler, die Gruppe E gewann der FV Bad Schussenried vor dem FV Altheim, in der Gruppe F sicherten sich die SGM Altshausen/Hoßkirch und die SGM Ertingen/Binzwangen die Plätze für die Zwischenrunde. Die Zwischenrundengruppe 1 gewann der FV Bad Schussenried mit einem 0:0 gegen die SG Fleischwangen und einem 3:0 gegen die SGM Ertingen/Binzwangen, in der Gruppe 2 setzte sich der FV Bad Saulgau durch, nachdem er den FV Altheim (3:1) und die SGM Altshausen (1:0) überzeugend besiegt hatte. Altheim gewann das Spiel um Platz drei gegen die SGM Fleischwangen.

Die besten vier Mannschaften qualifizierten sich für die Endrunde am 3. Oktober in Bolstern.