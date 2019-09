FV Bad Saulgau ballert sich an die Spitze

Nach der Niederlage von Aufsteiger SG Frohnstetten/Storz. in Kettenacker hat keine Mannschaft mehr eine weiße Weste. Der FV Bad Saulgau geht mit einem 4:0 aus dem Stadtduell gegen Türkiyemspor als Sieger hervor und ist neuer Tabellenführer, Tabellenzweiter bleibt mit einem Heimsieg gegen Fronstetten/Storz. im Rücken die SG Alb-Lauchert, neuer Dritter ist der FC Inzigkofen/Vil./Eng., der mit einem Auswärtssieg in Ennetach aufwarten konnte. Ostrach II musste eine weitere Heimniederlage hinnehmen.

FC Ostrach II – SV Renhardsweiler 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Pfender (7.), 0:2 Lück (49.), 1:2 Luka Senn (72.). - Z.: 120. - Ostrachs Mannschaftsleiter Christian Ostermaier sagte: „Wahrscheinlich auch bedingt durch den frühen Rückstand bekam unsere Truppe zunächst keinen Zugriff aufs Spiel. Wir waren immer einen Schritt zu spät dran, sind dem Ball hinterhergelaufen und vergeudeten so unsere Kraft. Patrick Eisele vom SV Renhardsweiler meinte: „Ich denke, ein verdienter Sieg, weil wir es geschafft haben die Hausherren nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Nachdem Anschlusstreffer war nochmals Feuer im Spiel. Das war aber unnötig, weil wir das Spiel vorher hätten entscheiden können.“ So traf Felder nur die Latte, Ostrach II belohnte sich in der Schlussphase nicht mehr.

SV Bolstern – SV Braunenweiler 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Josuah Winkhart (15.), 0:2 Manuel Riegger (38.), 1:2 Schweikart (72.), 1:3 Marco Steuer (85.). - Z.: 250. - Keine leichte Situation für den SV Bolstern, der in den ersten 15 Minuten die Begegnung ausgeglichen gestalten konnte. Dann aber brachte Winkhart sein Team in Führung und von da an war Braunenweiler die tonangebende Mannschaft. Manuel Riegger erhöhte. Nach der Pause wollte sich Bolstern nicht kampflos ergeben und belohnte sich mit dem Anschlusstreffer von Schweikart. Vor der stattlichen Zuschauerkulisse versuchte Bolsten auszugleichen, aber Marco Steuer hatte etwas dagegen.

SG Alb-Lauchert – SG Frohnstetten/Storz. 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Tobias Heißel (82./FE), 2:0 Alp Aktepe (87./FE). - Z.: 300. - „Mein Fazit für diese Begegnung ist auf einen Satz beschränkt: Die Auswechselbank mit Jonas Jehle und Ago Spahic, die ich mit einem Doppelwechsel in der 55. Minute in die Begegnung gebracht habe, hat das Spiel entschieden“, sagte nach der Begegnung Heinrich David, Trainer der SGM Alb-Lauchert. Ein spielbestimmender Gastgeber, der bis zum Strafraum gut durchkam, aber im Abschluss zu wenig Durchschlagskraft hatte. Vom bisherigen Tabellenführer vom Heuberg kam bis auf eine Szene in der 68. Minute, als Jens Dreher ein Treffer wegen Foulspiels aberkannt wurde, zu wenig. Zwei Elfmeter in den Schlussminuten besiegelten die erste Niederlage des Aufsteigers.

SG TSV Scheer/SV Ennetach – FC Inzigkofen/Vil./Eng.1:4 (1:0). - Tore: 1:0 Christian Lehr (44.), 1:1 Manuel Stroppel (52./FE), 1:2 Simon Volk (63.), 1:3 Christoph Grof (71.), 1:4 Florian Reimann (79.). - Z.: 100. - Wenn man mit einem Gegner nicht klar kommt, kann es bitter werden. Das musste die SG leidvoll erfahren. Nach Chancen auf beiden Seiten leistete sich der Gastgeber drei Fahrkarten von König und Frater. Dies sollte sich trotz eines Kontertors von Christian Lehr kurz vor der Pause rächen. Auch weil König nur den Pfosten traf (47.). Ein Elfmeter unter der Rubrik kann man geben oder nicht, brachte den Ausgleich, ein kapitaler Bock in der 63. Minute ebnete schließlich den Weg zu einem verdienten Sieg, der um ein Tor zu hoch ausfiel.

SPV Türk G. Sigmaringen – SV Bronnen 2:1 (0:0). - Tore: 0:1 Boubacarr (50.), 1:1 Edin Fehratovic (70.), 2:1 Edis Sacevic (85.). - Gelb-Rot: Dominik Brillert (75./SVB; wdh Foulspiel). - Z.: 100. - Obwohl die Hausherren in der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel hatten und auch einen Lattenschuss zu verzeichnen hatten, ging es torlos in die Pause. In dieser stellte der Gast durch Interimstrainer Raphael Brillert (Trainer Mak weilt im Urlaub) personell auf zwei Positionen. Boubacarr Nije erzielte fünf Minuten nach der Pause die Gästeführung. Mit diesem Rückstand musste bei der Oktan-Elf etwas geschehen. Die Abwehr etwas lockernd wurde es ein Geduldspiel im Mittelfeld mit Vorteilen für die Gastgeber. Fehratovic glich aus und dann musste Spielgestalter Dominik Brillert vom Feld. Türk Gücü nutzte dies.

FV Bad Saulgau – SC Türkiyemspor Saulgau 4:0 (1:0). - Tore: 1:0 Riedesser (33.), 2:0 Axel Bo Durach (47.), 3:0, 4:0 Nuredini (68./72.). - Z.: 300. - Tolles Wetter, die Zuschauer (300) strömen ins Stadion und der FVS grüßt von der Tabellenspitze. Eine Musterkombination in der 33. Minute nutzte der FVS zur Führung, die bereits in der ersten Halbzeit hätte ausgebaut werden können. Mit Beginn der zweiten Halbzeit hatte sich Türkiyemspor vorgenommen präsenter zu sein, aber nach einem Eckball von Straub stand Durach richtig - 2:0. Von Türkiyemspor kam zu wenig, um den FVS in eine Verlegenheit zu bringen. Im Gegenteil: Der FVS zerlegte die Gäste in der zweiten Halbzeit durch Suat Nuredini, der nach der Einwechlung mit dem ersten Ballkontakt das 3:0 markierte. Vier Minuten traf erneut Nuredini.

FC Laiz – FV Fulgenstadt 0:0. - Z.: 70. - Laiz musste in der ersten Halbzeit gegen tief stehende Fulgenstädter anrennen. Der wiederum versuchte mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Sercan Özen vergab in der 30. Minute die Führung für seine Farben. In der zweiten Halbzeit hatte Fulgenstadt noch zwei gefährliche Szenen zu überstehen, Anton Sachnüger (70./Innenpfosten) und Markus Marquard (85./Lattentreffer) hatten aber an diesem Nachmittag kein Glück.

SV Sigmaringen – SV Hochberg 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Abdulahad (74.), 1:1 Marcel Fischer (76.). - BV: Luca Pfeiffer (Hochberg) verschießt FE (85.). - Z.: 100. - Schiedlich, friedlich trennten sich die beiden. Nach vorsichtigem Beginn beider Seiten - keiner wollte ins offene Messer rennen - erarbeitete sich der Gastgeber eine Torchance und der Gast eine halbe. Damit ist die erste Halbzeit erzählt. Im zweiten Durchgang wurden die Aktionen lebhafter und dann fielen auch die Tore. Abdulahad sorgte für das 1:0, dem zwei Minuten später der ehemalige Sigmaringer Spieler Marcel Fischer den Ausgleich folgen ließ. Die ganz große Möglichkeit einen Dreier doch noch einzufahren, bot sich in der 85. Minute Luca Pfeiffer, der aber einen Foulelfmeter nicht im Sigmaringer Gehäuse unterbringen konnte. Eine ganz starke Leistung lieferte Gästekeeper Mirco Ulm ab.