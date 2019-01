FV Altshausen wiederholt Vorjahreserfolg

Der FV Altshausen hat seinen Erfolg aus dem Vorjahr im Hallenfußball-Verbandspokal des Verwaltungsverbandes Altshausen wiederholt. Im Finale der 21. Auflage besiegte der FV Altshausen in einer Neuauflage des Finals des vergangenen Jahres Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf (WRZ) mit 3:1. Damit gewann der FV Altshausen das Turnier zum 13. Mal. Die Verantwortlichen des ausrichtenden FV Altshausen waren mit dem fairen Verlauf in der Sporthalle in Altshausen zufrieden. Die Zuschauerresonanz war erneut sehr gut.

In der Gruppe A dominierte der FV Altshausen das erste Gruppenspiel und siegte gegen den Vorjahresfinalisten aus Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf mit 5:0. Im zweiten Spiel hatte der FV Altshausen mehr Mühe, sicherte sich aber gegen die SG Altshausen/Ebenweiler mit 2:0 den Gruppensieg. Im dritten Gruppenspiel bezwang die FG WRZ die SG Altshausen/Ebenweiler mit 2:1 und löste so das zweite Halbfinalticket.

In der Gruppe B überraschte der SV Reute, der kurzfristig für den SV Hoßkirch eingesprungen war, und holte mit zwei Erfolgen den Gruppensieg. Das Team aus der Kreisliga A Bodensee gewann sein erstes Spiel gegen den SV Fleischwangen mit 4:1. Im zweiten Spiel traf Reute auf die SG Ebersbach/Blönried und gewann deutlich, mit 6:2. Im letzten Gruppenspiel sicherte sich dann Fleischwangen mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die SG Ebersbach/Blönried den zweiten Halbfinalplatz.

Im Spiel um Platz fünf siegte die SG Ebersbach/Blönried gegen die SG Altshausen/Ebenweiler mit 4:1.

Das erste Halbfinale zwischen dem FV Altshausen und dem SV Fleischwangen war eine klare Angelegenheit. Der FV Altshausen siegte mit 4:0. Das zweite Halbfinale brachte eine kleine Überraschung. Obwohl der SV Reute seine Vorrundengruppe klar dominiert hatte, kam die Mannschaft mit ihrem Halbfinalgegner WRZ nicht zurecht. Die FG 2010 zog mit einem 5:2-Sieg ins Finale ein.

Das Spiel um Platz drei gewann der SV Reute gegen den SV Fleischwangen mit 3:1.

Im Finale hatte der FV Altshausen über die gesamte Spielzeit mehr vom Spiel. Die FG WRZ kam kaum zum Zug und hatte nur wenige Torchancen. Nach drei Minuten erzielte Simon Hepp mit einem fulminanten Schuss die 1:0-Führung. Wenige Minuten später dribbelte sich Marvin Igel durch die FG-Abwehr und erhöhte auf 2:0. Thomas Kring stellte die Partie auf 3:0, als er nach einem schönen Spielzug nur einzuschieben brauchte (8.). Mit der klaren Führung im Rücken leistete sich der FV Altshausen eine Minute vor Schluss einen Fehler und die FG WRZ erzielte durch Gilbert Kinzler den Anschlusstreffer. Nun brachte der FV Altshausen die Partie sicher über die Zeit.

Parallel zum Turnier der Aktiven spielten die F-Junioren der teilnehmenden Mannschaften ein Turnier aus. Wie immer waren sie mit vollem Elan bei der Sache und wurden lautstark angefeuert. In den Gruppenspielen der Gruppe A setzten sich die erste Mannschaft der SG Altshausen/Hoßkirch und die FG WRZ durch. Der SV Ebenweiler wurde Dritter. In der Gruppe B erreichten der SV Fleischwangen und die 2. Mannschaft der SG Altshausen/Hoßkirch das Halbfinale. Die F-Jugend der SG Ebersbach/Blönried musste ins Spiel um Platz fünf gegen Ebenweiler, das diese Partie für sich entschied. In den Halbfinals setzten sich die SG Altshausen/Hoßkirch gegen die eigene zweite Mannschaft mit 8:0 durch. Im zweiten Halbfinale gab es ein Neunmeterschießen, das Fleischwangen mit 5:4 gegen die FG WRZ entschied. Im Finale traf die SG Altshausen/Hoßkirch auf den SV Fleischwangen. Der Gastgeber beherrschte die Partie klar und siegte mit 5:1. Platz drei ging an die FG WRZ.

Patrick Bauser, Altshausens Bürgermeister und gleichzeitig Vorsitzender des Verwaltungsverbandes, und Martin Kiem, Vorsitzender des FV Altshausen bedankten sich bei den teilnehmenden Mannschaften, Schiedsrichtern, Organisatoren und Helfern für ein gelungenes Turnier.