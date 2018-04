FV Altshausen siegt im Derby

Nach der Niederlage kann sich der SV Ebenweiler nicht aus dem Abstiegskampf in der Bezirksliga lösen.

SV Ebenweiler - FV Altshausen 1:2 (0:2). - Tore: 0:1 Marc Krämer (7.), 0:2 Andreas Pfeiffer (19.), 1:2 Max Gindele (79.). - Z.: 250. - Ebenweiler verschläft die erste Halbe Stunde komplett, ist zu passiv in den Zweikämpfen und gerät zurecht mit 0:2 in Rückstand. Das 0:1 resultiert aus einem „zweiten“ Ball, den Marc Krämer in 20 Metern Torentfernung in die Maschen haut. Das 0:2 nur zwölf Minuten später hat den Ursprung in einem Freistoß. Alle rechnen mit einer Flanke in den Strafraum, doch der Schütze legt nur quer und Andreas Pfeiffer nimmt unbedrängt Maß und jagt die Kugel aus 20 Metern flach ins Tor (19.). Danach wacht Ebenweiler auf, hat kurz vor der Pause durch Max Gindel den Anschluss zu schaffen, doch Gindele vergibt. Nach dem Wechsel verwaltet Altshausen clever, taktisch gut den Vorsprung. Es dauert bis zur 79. Minute, ehe Gindele per Kopf den Abschlusstreffer erzielt. Danach hat Ebenweiler noch durchaus Chancen, bei einer fragwürdigen Aktion im Strafraum hätte es Elfmeter geben können. Doch der Unparteiische pfeift nicht. „Wir haben die ersten 30 Minuten verschlafen, deshalb hat Altshausen auch verdient gewonnen“, sagte Ebenweilers Abteilungsleiter Peter Bixel nach dem Spiel.