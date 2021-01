Wie bereits berichtet, hat sich ein 64-jähriger Fußgänger bei einem Unfall am Fußgängerüberweg in der Lindenstraße in Bad Saulgau am Donnerstagnachmittag schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann wurde beim Überqueren der Straße von einer 18-jährigen Opel-Fahrerin übersehen. Die junge Frau konnte laut Polizei auf der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen.