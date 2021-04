Fußgänger schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 65-jähriger Fußgänger nach einem Unall in der Friedrichsstraße in Bad Saulgau in ein Krankenhaus eingelifert worden. Der Mann war am Dienstag gegen 10.45 Uhr in der Friedrichstraße von einem 81-jährigen Autofahrer angefahren worden. Der Mercedes-Fahrer nahm den Mann im Bereich des Fußgängerüberwegs wahr und bremste zunächst bis zum Stillstand ab. Da er die Situation augenscheinlich falsch deutete und dachte, der Fußgänger wolle die Straße nicht queren, fuhr er an. In diesem Moment trat der 65-Jährige auf die Fahrbahn und wurde vom Mercedes erfasst und stürzte.