Fußballtrainer aus Bad Saulgau wechselt zum FC Bayern München

Nach drei Jahren im Trainerstab des Nachwuchsleistungszentrums beim SSV Ulm wechselt der Bad Saulgauer Can Ünal zum 1. Juli zum FC Bayern München in den Grundlagenbereich. „Mein Verein. Ich bin Bayern-Fan und jetzt arbeite ich in Zukunft für den FC Bayern.“ Für den 23-Jährigen geht ein Traum in Erfüllung.

Ein Traum, von dem er bis vor einigen Jahren gar nicht wusste, dass er es war. Denn der Bad Saulgauer hatte ganz andere Pläne. „Eigentlich wollte ich Betriebswirtschaftslehre studieren“, gesteht der offene junge Mann mit einem Lächeln.

Zuerst hat Ünal andere Pläne

Ins Trainergeschäft und vor allem in die Tatsache, dass es nicht „nur“ Berufung, sondern Beruf werden würde - daran hatte Can Ünal vor wenigen Jahren noch gar nicht gedacht. Er war selbst noch Jugendspieler, gerade an der Schwelle zum Aktivenbereich, da spielte das Leben Schicksal, so wie es das eben des Öfteren tut. „Martin Zimmerer aus dem Jugendausschuss kam auf mich zu, ob ich mir nicht vorstellen könne, eine Jugend des FV Bad Saulgau zu übernehmen.“

Ünal tat, wie ihm geheißen, trainierte die D-Jugend, erwarb die C-Lizenz, kümmerte sich auch noch um die Kooperation Schule - Verein - auch für die Zukunft des Schul- und Vereinsssports auf der unteren Ebene hat Ünal klare Vorstellungen - wuchs langsam in die Sache hinein.

Am Abend ging es zurück nach Ravensburg und ich bin selbst weiter nach Bad Saulgau gefahren. Das war eine ganz schön stressige Zeit. Can Ünal

Auch das mit dem BWL-Studium wurde nichts, stattdessen nahm er in Weingarten ein Studium der Bewegung und Ernährung an der Pädagogischen Hochschule (PH) auf, wechselte zum FV Ravensburg und nach einem weiteren Jahr zum SSV Ulm. „Mit mir sind sechs Spieler aus der Jugendabteilung des FV Ravensburg nach Ulm gewechselt. Ich habe noch in Bad Saulgau gewohnt, bin dann nach Weingarten gefahren, um zu studieren, habe dann die Kinder abgeholt, bin mit ihnen nach Ulm zum Training - viermal in der Woche - weitergefahren. Dann war in Ulm Mannschaftstraining oder ich habe die Jungs noch individuell trainiert. Am Abend ging es zurück nach Ravensburg und ich bin selbst weiter nach Bad Saulgau gefahren. Das war eine ganz schön stressige Zeit.“

Er kümmert sich um die Jahrgänge U13 bis U15

In dieser kümmerte er sich beim SSV Ulm um die Jahrgänge U13 bis U15. Besonders verbunden fühlt er sich in Ulm mit Neno Mrden, einst Goalgetter im Bezirk Donau (u.a. Allmendingen, FC Schmiechtal), bis vor kurzem Trainer der Spatzen-U17 und zur neuen Saison Cheftrainer beim SV Ringingen. „Er ist einfach eine Respektsperson. Neno und seine Familie sind so was wie meine zweite Familie. Ich habe eine in Bad Saulgau und eine in Ulm“, sagt Ünal, der inzwischen in Ulm lebt und dort auch fürs Erste wohnen bleibt. Denn aufgrund der Kooperation mit den Bayern soll es auch mit dem SSV Ulm weitergehen. Und im Lehrstab des WFV sitzt Ünal ja auch.

Seit März 2021 war Ünal dann beim SSV Ulm fest angestellt, wurde Cheftrainer der U15, kümmerte sich um die Spiel- und Videoanalyse, ums Scouting, vertrat den Verein bei Kongressen, sprach über die Arbeit in einem Nachwuchsleistunsgzentrum eines Regionalligisten, der in der ersten Mannschaft unter Profibedingungen arbeitet, und zur Softwareeinbindung in die tägliche Arbeit. Er traf auf illustre Gesprächspartner wie Jörg Schmadtke oder Mirko Slomka. Parallel zu seiner Arbeit in Ulm studierte er weiter in Weingarten, schrieb seine Bachelorarbeit und absolvierte den Lehrgang zur Elitejugendlizenz in Leipzig („Nächstes Ziel ist die A-Lizenz“).

Niko Müller, mein Kollege, hört ganz auf, ich verlasse Ulm, wir kennen uns aus Bad Saulgau von frühester Jugend an. Can Ünal

Und er sammelte Erfolge, wie vergangene Woche den Sieg im WFV-Verbandspokal mit der U15. „Es war sehr emotional“, schildert Ünal. „Niko Müller, mein Kollege, hört ganz auf, ich verlasse Ulm, wir kennen uns aus Bad Saulgau von frühester Jugend an“, sagt Ünal.

„Dabei war der Saisonbeginn nicht so einfach. Wir waren nach acht Spielen Vorletzter“, schildert Ünal. Auch er habe Druck empfunden. „Ich habe nachts schlecht geschlafen. Aber der Verein stand hinter uns und von den letzten 18 Spielen haben wir nur eines verloren, sind am Ende Vierter geworden. Es war eine schöne, aber sehr intensive Zeit.“

Can Ünal (rechts) in seiner täglichen Arbeit als U15-Trainer beim SSV Ulm, im Spiel gegen eine Jugend des FC Bayern München. Demnächst steht er auf der anderen Seite. (Foto: pr)

Doch nicht nur an der Tabelle lässt sich der Erfolg ablesen. „Wir haben zwei Nationalspieler aus unserer U15, mehrere Spieler aus meiner Mannschaft haben einen Fördervertrag unterschrieben.“ Diese Spieler erhalten ein Taschengeld und wenn ein anderer Verein sie will, wird eine höhere Ablöse fällig als die Jugendaufwandsentschädigung, die es normal gibt.

Vereinskooperation spielt eine Rolle

Und wieder einmal spielte ein wenig der Zufall eine Rolle im Leben von Can Ünal. „Ich wollte weg vom SSV Ulm, weil ich mal was anderes sehen wollte, habe das dem Verein früh mitgeteilt." Ünal war mit einigen Vereinen im Gespräch. Da der SSV Ulm eine Kooperation mit dem FC Bayern unterhält – schließlich spielte Ulm in der Bayern-Geschichte eine nicht ganz unwesentliche Rolle, die Hoeneß-Brüder stammen aus Ulm - und Can Ünal im Gremium der Kooperation sitzt, bekamen die Bayern Wind von der Sache.

Nach einer Dreiviertelstunde hieß es: Geh mal bitte raus. Da wollte ich schon zusammenpacken. Can Ünal

Ünal erhielt einen Anruf aus München, wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. „Da saß ich, ich hatte mich eigentlich nicht speziell vorbereitet, sprach mit Holger Seitz, Chef des Münchener Leistungszentrums, und habe über meine Art von Fußball geredet. Offensiv, offensiv, mit Risiko. Mir ist ein 5:4 lieber als ein 1:0“, schildert Ünal und unterstreicht alles mit einer Handbewegung. „Nach einer Dreiviertelstunde hieß es: Geh mal bitte raus. Da wollte ich schon zusammenpacken.“ Er sei ein bisschen geknickt gewesen, sagt er. „Holger hat dann aber gesagt, dass ich meine Sachen mal schön da lassen soll. Ich musste nach draußen, wartete. Schließlich wurde ich wieder reingebeten und es hieß: Du musst kommen, du unterschreibst hier, nirgends anders“, sagt Ünal und lacht - ähnlich erleichtert wie wohl damals.

„Das war surreal. Ich habe es alles zunächst nicht verstanden.“ In München wird sich Ünal um die U11 bis zur U13 kümmern. „Es ist schön, auch wieder mit jüngeren Kindern zu arbeiten. Aber natürlich hätte ich gerne nach ein, zwei Jahren wieder mehr Verantwortung“, sagt Ünal. Er lebt seinen Traum.