Fußballschule kommt nach Gammertingen

Die Stanno-Fußballschule macht vom 7. bis 9. September Station in Gammertingen auf dem Sportplatz „Im Loh“ und will für jede Menge Spaß und Action mit täglich fünf Stunden altersgerechtem Fußballtraining von speziell ausgebildeten Trainern in Kleingruppen (zehn Kinder pro Trainer) sorgen. Zusätzlich gibt es für jeden Teilnehmer Ausstattungsgegenstände: ein Camptrikotset (Trikot, Hose, Stutzen), ein Trainingsball, eine Trinkflasche, Pausengetränke, einen täglichen Mittagssnack und eine Teilnehmerurkunde. Vor Ort werden täglich ab 9.30 Uhr - gegebenenfalls ab 9 Uhr - die Teilnehmer namentlich erfasst, Trainingsbeginn ist um 10 Uhr. Nach zwei Einheiten erfolgt eine Mittagspause inklusive Snack. Danach warten zwei weitere Trainingseinheiten auf die Kinder. Das Ende ist an allen Tagen gegen 15 Uhr. Den Abschluss der drei Tage bildet am Nachmittag des 9. September, ab 13.30 Uhr, eine Präsentation aller Teilnehmer. Die Kinder zeigen den Eltern, Großeltern, Geschwistern was sie in den vorangegangen Tagen gelernt haben. Im Anschluss an die Präsentation folgt die Ehrung aller Teilnehmer und Übergabe der Urkunden.