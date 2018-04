Fulgenstadts Serie reißt in Ebersbach

Nichts Neues an der Spitze: Die SGM Blönried/Ebersbach lässt sich nicht vom FV Fulgenstadt überraschen. Die Serie der Gäste (fünf Siege, ein Remis zuletzt) reißt. Auch die SG Hettingen/Inn. blieb in Bad Saulgau mit einem 2:1 siegreich. Überraschungen gab es dennoch. Die größte leistete sich der SV Langenenslingen, der zu Hause mit 0:5 gegen den KFH Kettenacker verlor.

SV Langenenslingen - KFH Kettenacker 0:5 (0:3). - Tore: 0:1 Tobias Heißel (2.), 0:2 Sauter (13.), 0:3 Armin Steinhart (34.), 0:4 Tobias Heißel (60.), 0:5 Dominik Heißel (90.). - Z.: 80. - Trainer Bednarek und der SVL erwischten einen gebrauchten Tag, den man lieber auf der Liege in der Sonne oder gleich im Bett bleibt. Nach wenigen Sekunden braute sich das Unheil zusammen, als Tobias Heißel aus 35 Metern zum 0:1 traf. So beflügelt wurde das KFH-Spiel druckvoller und Sauter legte nach (13.). Als Armin Steinhart das 0:3 erzielte, war die Sache gelaufen. Bednarek: „Obwohl wir eigentlich gut gestartet sind, hat mich der Halbzeitstand frustriert. Den unbedingten Siegeswillen sah ich nur in den Augen der Gäste.“ Kettenacker machte im Mittelfeld die Räume eng und war vorne effektiv. In Halbzeit zwei machten Tobias und Dominik Heißel den Deckel drauf. - R.: ausg.

SV Braunenweiler - FC Inzigkofen/Vil./ Eng. 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Back (23.), 0:2 Johannes Ruhnau (30.), 1:2 Fabian Gelder (55.), 1:3 Manuel Stroppel (75.). - Z.: 120. - Die Partie begann mit zwei Chancen der Hausherren, die sie vergaben. Nun kamen die Gäste immer besser ins Spiel, zeigten die reifere Spielanlage und nach einem Konter traf Back zum 0:1 (23.). Nach einem Eckball erhöhte Ruhnau (30.). Mit Beginn der zweiten Halbzeit drückte Braunenweiler aufs Tempo, arbeitete sich Möglichkeiten heraus. Fabian Gelder nutzte eine zum Anschluss (55.). Nun wollte Braunenweiler mehr, stand höher und hatte Chancen, doch mitten in dieser Drangphase bewies der Gast seine Kaltschnäuzigkeit und versetzte mit einen sehenswerten Stroppel-Freistoß in den Winkel Braunenweiler in einen Schockzustand. - R.: 2:1

TSV Gammertingen - TSV Scheer 1:1(1:0). - Tore: 1:0 Jonas Jehle (19.), 1:1 Mario Doser (78.). - Z.: 100. - Das Traditionsduell hatte keinen Sieger. Die Begegnung startete mit leichten Feldvorteilen der Hausherren, die durch Youngster Jehle trafen. Zu weiten Teilen blieb es im ersten Abschnitt aber bei Mittelfeldgeplänkel. Torraumszenen gab es nur zwei auf jeder Seite. Nach der Pause sah es so aus, als ob die Hausherren das Ergebnis verwalten wollten. Scheer erhöhte die Schlagzahl und erarbeitete Möglichkeiten. Der Scheerer Anhang musste allerdings bis zur 78. Minute warten, ehe Doser ausglich (78.). - R.: ausgefallen.

SV Ennetach - SV Bronnen 5:2 (4:0). - Tore: 1:0 Christian Pascolo (2.), 2:0 Michael Beck (6.), 3:0, 4:0 Leiprecht (11./28.), 4:1 Daniel Bravo (89./FE), 4:2 Voss (90.), 5:2 Tobias Zimmerer (90. +2). - Z.:120. - „Wir wussten schon gar nicht mehr, wie sich ein Sieg anfühlt, solange haben wir eine Durststrecke durchgemacht“. sagte nach der Begegnung Ennetachs Coach David Haubner. Früh konnte er - nach tatkräftiger Mithilfe der Bronner Hintermannschaft - das 1:0 notieren (2.). Vier Minuten später landete ein Kopfball nach einer Ecke im SVB-Tor. Diese Effektivität setzte sich fort: Leiprecht machte das 3:0 (11.). Als Leiprecht das 4:0 folgen ließ, schien die Partie entschieden (28.). Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer einen Sommerkick. Erst in der Schlussphase wurde es nochmals brenzlig, als die Gäste durch Bravo und Voss den Anschluss erzielten. Doch Zimmerer stellte den alten Abstand her. - R.: 5:2.

SC Türkiyemspor Saulgau - SG Hettingen/Inn. 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Dangel (3.), 1:1 Emin Yilmaz (31.), 1:2 Frank Steinhart (66.). - Z.: 120. - Der Tabellenzweite ließ auch in Saulgau nicht locker und blieb mit dem 1:2-Auswärtssieg an Blönried/Ebersbach dran. Profitierend von der frühen Führung durch Dangel konnte die SG nun abwarten. Türkiyemspor musste kommen - und kam durch Yilmaz zum Ausgleich (31.). Ein Abseitstor kurze Zeit später zum vermeintlichen 2:1 nagte kurz am Selbstbewusstsein, aber in der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste, warum sie um den Titel mitspielen. Vorne ging die SG schnell drauf, eroberte aber auch die zweiten Bälle. Routinier Frank Steinhart entschied die Partie (66.). Die Antwort der Hausherren war wieder ein Abseitstor, dass Schiedsrichter Erne nicht gab. In der Schlussphase blieben die Gäste die tonangebende Mannschaft. „Ein verdienter Erfolg der Gäste“, sagte nach der Begegnung Hasan Akyildiz. - R.: 1:15

SGM FC Krauchenwies II/ SV Hausen - SV Renhardsweiler 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Timo Allgaier (32./FE), 1:1 Patrick Eisele (81.). - Z.: 150. - „Zur Zeit gibt es für und das Standardergebnis. Ich würde aber auch gerne mal wieder gewinnen. Wir haben ordentlich gespielt, aber nach dem 1:0 ging im Spiel nach vorne nicht viel und einen Vorsprung zu verwalten wird in der Kreisliga A auch mal bestraft“, sagte nach der Begegnung SG-Trainer Florian Köhler. Der Gastgeber hatte nach dem 1:0 noch die Möglichkeiten das Ergebnis auszubauen, aber Gästekeeper Hader verhinderte die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit kamen bei der SGM die letzten Bälle in die Spitze nicht. Patrick Eisele verwandelte dann per Kopf einen Freistoß aus dem Halbfeld zum 1:1. Das Endergebnis.

SGM Blönried/Ebersbach - FV Fulgenstadt 6:0 (1:0). - Tore: 1:0 Döhring (34.), 2:0 Samuel Maier (51.), 3:0, 4:0 Lorenz Weiß (66./76.), 5:0 Joachim Rauch (83.), 6:0 Samuel Maier (88.). - Z.: 200. - Die Hausherren brauchten eine Anlaufzeit von 20 Minuten, ehe sie richtig in Fahrt kamen. In dieser Phase vergab der Gast seine Möglichkeiten. Dann übernahm der Titelanwärter mehr und mehr das Geschehen und ging folgerichtig in Führung: Berschauer zog ab, Winkhart konnte den Ball nicht festhalten, Döhring war zur Stelle (34.). Bis zur Pause gab es das Duell Blönried/Ebersbach gegen Ali Winkhart gleich mehrmals. Bis zum Abpfiff der ersten Halbzeit durch den starken Schiedsrichter Schönle, hieß der Sieger meist Winkhart. Nach der Pause merkte man den Gästen den Kräfteverschleiß an. Die Hausherren nahmen die Gäste unter (erfolgreichen) Beschuss, der sich auch in den Toren widerspiegelte. - R.: 2:1.