Fulgenstadt sendet Lebenszeichen

Mit einem deutlichen 5:0-Sieg hat die SG Blönried/Ebersbach am Gründonnerstagabend eindrucksvoll ihre Ambitionen untermauert. „Langsam kommt es bei den Jungs an, auch im Kopf, zu was sie in der Lage sind“, sagte SG-Trainer Herbert Küchler am Rande des Landesligaspiels Ostrach gegen Weiler am vergangenen Samstag. Nun stehen am Ostermontag sechs weitere Nachholspiele an. Alle Spiele sind Partien des 15. Spieltags, nur die Partie in Hettingen ist ein Spiel aus Woche 16.

SG Krauchenwies II/SV Hausen – SG Blönried/Ebersbach (Mo., 15 Uhr, Nachholspiel vom 15. Spieltag). - Der Gastgeber war am Donnerstagabend nicht im Einsatz und hatte die Möglichkeit in Ebersbach den kommenden Gegner unter die Lupe zu nehmen. Die Gäste haben in der Winterpause genug getan - es sieht jedenfall danach aus - um auch in der Schlussphase einen Gang höher zu schalten. Blönried/Ebersbach kann in dieser Saisond er ganz große Wurf gelingen.

SV Braunenweiler – SV Ennetach (Mo., 15 Uhr, Nachholspiel vom 15. Spieltag). - Innerhalb von vier Tagen bestreitet der Aufsteiger das zweite Heimspiel. Braunenweiler bekommt einen Gegner vorgesetzt, bei dem es zur Zeit überhaupt nicht läuft. Braunenweiler täte aber gut daran, die Haubner-Elf nicht zu unterschätzen. Aber beim SV Ennetach läuten seit geraumer Zeit ohnehin die Alarmglocken.

SV Bronnen – TSV Gammertingen (Mo., 15 Uhr, Nachholspiel vom 15. Spieltag). - Beide Mannschaften haben in den vergangenen Spielen Werbung für dieses Derby gemacht. Bleibt nur noch die Frage, ob das Wetter mitspielt. Sollte dies der Fall sein, gibt es vielleicht einen neuen Zuschauerrekord. Die Hausherren versuchen gerade einen schnörkellosen Fußball zu spielen und haben damit Erfolg. Anders die Gäste, die mit einer jungen Garde versuchen werden, auf dem Köllenberg zu bestehen. Spannend hätte auch das Duell der Jehles werden können. Während Jonas Jehle auf Gammertinger Seite spielen wird, ist dies bei Philipp Jehle aber aus beruflichen Gründen eher unwahrscheinlich.

FV Fulgenstadt – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (Mo., 15 Uhr, Nachholspiel vom 15. Spieltag). - Ein Lebenszeichen gab es am vergangenen Sonntag vom FV Fulgenstadt zu vernehmen. Jetzt müsste die Elf von Trainer Vefik Alatas unbedingt nachlegen. Das würde den Aufsteiger wieder mitten ins Geschehen und ans untere Mittelfeld der Tabelle katapultieren. Aber es kommt eine Mannschaft, die sich auswärts gerade wohler fühlt als zu Hause. Die 0:2-Heimniederlage am Donnerstag gegen den SV Bolstern bestätigt dies. Es wird ein zähes Ringen um die drei Punkte.

SV Bolstern – SG KFH Kettenacker (Mo., 15 Uhr, Nachholspiel vom 15. Spieltag). - Es hat sich bewahrheitet, was Bolsterns Trainer Andreas Reisser in Ebersbach sagte: Vorne ist eigentlich alles entschieden, die Titelvergabe wird wohl nur noch zwischen Hettingen/Inneringen und Blönried/Ebersbach fallen. Einer steigt direkt auf, der andere muss in die Qualifikation zur Relegation. Der SV Bolstern wird sich aber nicht aufgeben und den Gästen drei Punkte auf dem Servierteller übergeben. Der KFH ist weiter gefährdet. Es sieht danach aus, als ob man höheres Risiko gehen wird. Bolstern könnte ein Sechs-Punkte-Wochenende erleben.

SG Hettingen/Inn. - TSV Scheer (Mo., 15 Uhr, Nachholspiel vom 16. Spieltag). - Eine Begegnung der 16.. Runde steigt in Hettingen. Der Tabellenzweite will den Kontakt zu Blönried/Ebersbach nicht verlieren. Die Ausgangslage ist klar: Die SG Hettingen/Inneringen wird und muss auf Sieg spielen. Der TSV Scheer hat sich aber am vergangenen Sonntag gegen Blönried/Ebersbach teuer gut verkauft und siebzig Minuten an einer Überraschung geschnuppert. Kleine individuelle Fehler summierten sich aber gegen Ende und es setzte eine letztendlich (zu hohe) Niederlage für Jonas Jarrar und Co..