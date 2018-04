Fulgenstadt gibt die rote Laterne ab

170 Zuschauer in Hettingen gegen Scheer. 450 Zuschauer in Bronnen beim Derby gegen Gammertingen. Die Zuschauer ließen die Vereine nicht im Stich. An der Tabellenspitze hat sich nichts geändert. Blönried/Ebersbach nahm die Hürde in Hausen und Hettingen/Inn. ließ zu Hause Scheer leer ausgehen. Neuigkeiten gibt es von der Liga. Es kommt zu Fusionen zur kommenden Saison. Der TSV Gammertingen und die SG KFH Kettenacker machen nach der Jugend auch im Aktivenbereich gemeinsame Sache. Auch Scheer und Ennetach werden in der nächsten Saison wohl mit einer Mannschaft antreten. Bleibt die Frage: Steigt aus der Kreisliga A 2 überhaupt einer ab? In der Trainerfrage tut sich eine weitere Stelle auf: Christian Söllner verlässt den FC Inzigkofen/Vil./Eng.

FC Krauchenwies/Hausen II – SG Blönried/Ebersbach 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Maier (8.), 0:2 Berschauer (53.), 0:3 Linus Weiß (56.), 1:3 Göggel (69.). - Z.:110. - Eine mangelnde Chancenverwertung bereits zur ersten Halbzeit verhinderte eine Vorentscheidung zu Gunsten des Tabellenführers und dies obwohl Maier seine Farben nach acht Minuten auf dem tiefen Untergrund in Hausen in Führung brachte. Die Hausherren versuchten die Räume eng zu machen, aber die durchdachten Angriffe der Gäste sorgten immer wieder für Gefahr vor dem Gehäuse der Spielgemeinschaft. Dies änderte sich im zweiten Abschnitt, als die Küchler-Truppe die Überlegenheit auch in Tore ummünzen konnte. Ein Doppelschlag von Berschauer und Linus Weiß hellte die Mine von Trainer Küchler auf. Eine einseitige Partie mit einem verdienten Sieger.

SV Braunenweiler – SV Ennetach 2:1 (1:1). - Tore: 0:1 Leibrecht (8.), 1:1 Baier (40.), 2:1 Patrick Rieger (76.). - Z.: 80. - Der SV Braunenweiler traf gestern auf eine gut organisierte Ennetacher Mannschaft, die zunächst ein hohes Tempo ging. Folgerichtig war das 0:1 von Leibrecht. Unter einer souveränen und sicheren Leitung von Schiedsrichter Richard Milz machte Ennetach bis zur 35. Minute ordentlich Betrieb. Was fehlte, war der zweite Treffer und das wurde den Gästen zum Verhängnis. Zunächst machte Baier noch vor der Pause den Ausgleich. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Beine der Gäste immer schwerer und Ennetach musste dem Anfangstempo Tribut zahlen. Baier hätte seine Truppe in Führung bringen können, verpasste aber (58.). Rieger war es vorbehalten, Braunenweiler mit drei Punkten zu belohnen. - R.: 3:0

SV Bronnen – TSV Gammertingen 2:3 (1:1). - Tore: 1:0 Daniel Bravo (11.), 1:1 Wachs (30.), 1:2 Spahic (47.), 1:3 Genkinger (85./FE), 2:3 Lieb (90+3). - Z.:400. - BV: Daniel Wachs (TSVG) muss in der 45. Minute ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. - Wenn zu einem Kreisliga-A-Spiel Ordner für geordnete Anfahrten sorgen müssen, dann ist etwas los. Das Derby auf dem Köllenberg lockte knapp 450 Zuschauer an. Die brauchten ihr Kommen zu keiner Sekunde zu bereuen. Betreut wurde das Derby von Schiedsrichter Anton Guth (Riedlingen), der souverän das emotionsgeladene Derby über die Zeit brachte. Gleich von Beginn weg gaben beide Mannschaften sich keinen taktischen Zwängen hin. Für Gammertingen kam Matthias Göckel zunächst einen Schritt zu spät (9.). Eine Minute später setzte Raphael Brillert zu einem Kopfball an, der aber drüber ging. 60 Sekunden später passierte es: Bronnens Anhang jubelte, weil Gammertingens Deckung den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte. Daniel Bravo bedankte sich: 0:1. Gammertingens Antwort blieb in nicht aus, aber Bronnens Deckung mit Karakurt, Göbel und Voss stand gut. Trotzdem lief Gammertingens Offensive immer wieder an. Dann erspähte Daniel Wachs eine Lücke in der Bronner Abwehr und traf nach Vorarbeit von Spahic - 1:1 (30.). Kurze Zeit später tauchte Spahic selbst vor Bronnens Gehäuse auf, Delic blieb Sieger. Nach dem Wechsel war Bronnen noch nicht richtig auf dem Platz, da konnte der zahlreiche Gammertinger Anhang jubeln. Spahic war nicht zu halten - 1:2 (47.). Drei Minuten später brannte es im Gammertinger Strafraum. Viktor Maier - zur Pause eingewechselt - brachte den Ball allerdings nicht an Gammertingens Keeper Häuptle vorbei. In der 55. Minute war Jonas Jehle zu überrascht, sonst wäre das 1:3 fällig gewesen. Die Gammertinger Zuschauer mussten bis zur 85. Minute ausharren, ehe der nächste Treffer fiel. Genkinger traf per Foulelfmeter zum 1:3. Nun warf Bronnen alles nach vorne, aber nur Lieb verkürzte per Freistoß in der Nachspielzeit. - R.: ausgefallen

SG Hettingen/Inn. - TSV Scheer 3:1 (1:1). - Tore: 1:0 Dangel (26.), 1:1 Kraft (44.), 2:1 Louis Sauter (76.), 3:1 Yannick Zillian (90+1). - Z.:170. - Am Ende wurde es ein Arbeitssieg mit einem glücklichen Einwechselhändchen von Trainer Theuer, der in der 54. Minute Louis Sauter brachte, der das 2:1 erzielte. In den ersten zehn bis 15 Minuten hatten die Hausherren mehr Ballbesitz, machten aber daraus zu wenig. Im Gegenteil: Der Tabellenzweite baute immer mehr ab, auch wenn Dangel nach einem Freistoß zum 1:0 traf. Scheer betrachtete das Szenario und belohnte sich kurz vor der Pause als Kraft aus dem Gewühl zum Ausgleich traf. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Der Gastgeber wollte zwar, aber es ging kaum etwas, so dass nun das Händchen von Uli Theuer gefragt war. Der wechselte Sauter ein und ausgerechnet dieser machte in der 76. Minute das 2:1. Zillian band das Schleifchen drum - 3:1, der Arbeitssieg war besiegelt.

FV Fulgenstadt – FC Inzigkofen/Vil./Eng.2:1 (1:1). - Tore: 0:1 Sebastian Grof (4.), 1:1 Mario Zimmel (44.), 2:1 David Luib (83.). - Z.: 120. - Mit diesem Sieg hat der Aufsteiger die rote Laterne an den SV Ennetach abgegeben. Dass es am Ende ein Zittersieg wurde, hat sich der FVF selbst zuzuschreiben, weil man sich den Luxus leistete, fahrlässig mit den vorhandenen Chancen umzugehen. Los ging es mit einem 0:1 durch Sebastian Grof, der mit dem ersten Angriff seine Truppe in Führung schoss. Danach wachte der FVF auf, wurde aggressiver und legte auch ein erhöhtes Laufpensum an den Tag. Belohnt wurde dies kurz vor der Pause mit Zimmels Ausgleich. Zuvor vergab Reiser in der 28. Minute bereits das mögliche 1:1. Spannend hätte es auch in der 40. Minute werden können, doch Sebastian Grof ließ die Chance zum 0:2 aus. In der zweiten Halbzeit zeichnete sich die Niederlage der Gäste ab. Fulgenstadts Winkhart traf aber nur Aluminium (52.), läutete damit aber die Schlussoffensive der Hausherren ein. Die fand in Luibs 2:1 ein erfolgreiches Ende. - R.: 2:1.

Abgesagt: SV Bolstern – SG KFH Kettenacker