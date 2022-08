Für das Landesfinale qualifiziert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag 29. August war der letzte Spieltag des Jugendmannschaftspokals in Bad Waldsee. Unsere Jugendlichen spielten wieder einmal ganz groß auf und holten sich den Tages- und den Gesamtsieg vor den Mannschaften vom GC Bad Waldsee und dem GC Reischenhof in der 18 Loch Bruttowertung. Sie qualifizierten sich dadurch für das 18 Loch Brutto-Landesfinale aller Gruppensieger am 8. Oktober in Bad Rappenau. In der Nettowertung belegten sie in der Gesamtwertung den zweiten Platz. Zum Erreichen des 18-Loch-Nettofinals im Europapark in Rust fehlten nach vier Spieltagen gerade einmal sieben Nettopunkte. Die 9-Loch-Netto-Mannschaft war leider personell nicht vollzählig und erreicht nur den vierten Platz. Aber da sind wir großer Hoffnung, im nächsten Jahr aus dem Team Perspektiv die nächsten Jugendlichen in die Mannschaft zu bringen.