Fünf Sterne für die Sonnenhof-Therme

Die höchste Auszeichnung – fünf Sterne – hat die Sonnenhof-Therme in Bad Saulgau erneut von den „Wellness Stars Deutschland“ erhalten. Das im Jahr 2004 in Baden-Württemberg gegründete Qualitätssiegel ist die größte Zertifizierungsmarke im Wellness-Bereich, heißt es in einer Pressemitteilung. Entsprechend stolz seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Therme.

Hotels und Resorts, die mit den „Wellness Stars“ zertifiziert wurden, bieten ihren Gästen demnach einen hochwertigen Wellness-Bereich zum Entspannen und Wohlfühlen. Der Wellness-Gedanke sei im ganzen Haus spürbar und erlebbar. Einer der wesentlichen Prüfbereiche betreffe den Gesamteindruck, die Philosophie und die Mitarbeiter. In die Bewertung fließen laut Mitteilung die Qualität der gesamten Ausstattung, die Modernität und Funktionalität im Raumkonzept, die verwendeten Materialien, die Individualität bzw. Regionalität und Authentizität ein.

Im Rahmen einer Feierstunde in Baiersbronn wurden die Zertifikate durch die Wirtschaftsministerin Baden-Württembergs Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut an die rund 58 ausgezeichneten Hotels, Resorts und Thermen übergeben. „Die Wellness Stars sind der Garant für unabhängig geprüfte Qualität und Sicherheit im Wellness-Bereich. Das Siegel bietet Orientierung und Verlässlichkeit in einem nahezu unüberschaubaren Angebotsspektrum“, so die Ministerin über das Siegel.

Für die Sonnenhof-Therme nahm Nicole Falkenstein, Leiterin der Verwaltung, die Zertifizierung aus den Händen der Wirtschaftsministerin entgegen. „Wir als Team der Sonnenhof-Therme sind sehr stolz, wieder fünf Sterne von den Wellness Stars erhalten zu haben“, so die 31-jährige.