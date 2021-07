Fünf Mannschaftstitel gehen nach Mengen

Nach langer Pause hat der Triathlonnachwuchs aus Baden-Württemberg am vergangenen Wochenende wieder einen Wettkampf bestritten. In Schopfheim wurden zum Saisonauftakt die baden-württembergischen Meistertitel vergeben. Aufgrund von Trainingsrückstand - durch die Schließung der Schwimmbäder mussten die meisten auf ein geregeltes Schwimmtraining verzichten - verzichteten einige Athleten auf den Wettkampf und so waren die Starterfelder in einigen Klassen recht klein. Aufgrund der Coronaverordnung verzichtete der Veranstalter auf einen Massenstart. Stattdessen erfolgte ein Jagdstart mit 20 Sekunden Abstand zwischen den Athleten. Insgesamt holte Mengen fünf Mannschaftstitel.

Im Schnupperwettkampf der Jüngsten landete Benedikt Spöcker (Jahrgang 2013) nach 25 Metern Schwimmen, 2,4 Kilometer Radfahren und 300 Meter Laufen auf Rang zwei. Im guten Freistil zeigte er vor allem seine Stärke im Schwimmen.

In der Klasse der Schüler B (Jahrgänge 2010/11) zeigten sich manche Schwimmanfänger und noch nicht sicher im Kraulen, absolvierten aber die 100 Meter Freistil, fuhren dann 2,4 Kilometer Rad und liefen 400 Meter. Die häufig geübten Wechsel klappten. Ein fehlerfreier Wettkampf sei eine motivierende Bestätigung für die manchmal schwierigen Trainingseinheiten, so die Verantwortlichen. Jana Imkenberg, Maia Lutz, Melina Kleiner und Nele Pfeifer belegten die Plätze sieben bis neun und holten als Mannschaft den Sieg. Und auch das Jungentrio mit Samuel Spöcker (3.), Jona Schultz (4.) und Dennis Füchsle (6.) feierte den baden-württembergischen Teamtitel.

Bei den Schülern A (Jg. 2008/09) beendeten drei Mengener Mädchen und ein Junge das Rennen. Nina Kleiner zeigte sich in allen Disziplinen gut und wurde Dritte mit einem Polster auf die Viertplatzierte, ihre Teamkameradin Helene Deppler. Tabea Schultz arbeitete sich mit einem guten Lauf auf Rang acht nach vorne. Das bedeutete auch den Sieg mit der Mannschaft. Einziger Junge in dieser Altersklasse war Mathis Borkenhagen mit Platz sieben.

In den älteren Jahrgängen starteten deutlich mehr Athleten. Die meisten konnten in der Coronapause zielgerichtet selbstständig trainieren. Die Schwimmstrecken wurden zu den für diese Altersklasse üblichen Distanzen halbiert, um den wenigen Trainingsstunden im Wasser gerecht zu werden. Die Jugend B schwamm 200 Meter, Jugend A und Junioren 400 Meter statt der sonst üblichen 800 Meter. In der Jugend B landeten Kira Schultz, Larissa Ullwer und Vivien L´hoest auf den Plätzen zehn, zwölf und 14. Das reichte für Mannschaftsgold. Larissa Ullwer hatte sich ihre Kräfte gut eingeteilt und sagte im Ziel: „Das war der schönste Wettkampf in meinem Leben.“ Die Jungen dieser Altersklasse bildeten ein starkes Feld. Daniel Schönenberger wurde Neunter, Fabian Weinmann landete auf Rang 20, Xaver Rebsam auf 22.

Die ältesten Jahrgänge im Racepedia-Cup starteten gemeinsam über 400 Meter Schwimmen, neun Kilometer Rad und 2,5 Kilometer Lauf. Jan Scheffold verpasste nur um zwei Sekunden den Titel in der Jugend A. Mit Aaron Sigg (10.) und Junior Erik Hoffmann (6.) reichte es mit der Mannschaft zum zweiten Platz. Bei den Mädchen der Jugend A wurde Johanna Deppler Neunte.

Juniorin Helen Scheffold bestätigte, dass die Leistung im Alleingang schwer zu beurteilen sei und sich besonders die Laufstrecke ohne direkte Gegner in die Länge ziehe. Mit ihrem zweiten Platz und Silber bei den Landesmeisterschaften war sie trotzdem zufrieden. Ebenso wie Franziska Zoller, die trotz Rückenproblemen durchhielt und Neunte wurde. Gemeinsam holte sich das Trio den Landestitel mit der Mannschaft.