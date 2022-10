Fünf Jahrzehnte der Katastrophen und Umbrüche

Ob Saulgau in der nationalsozialistischen Gewalt- und Unrechtsherrschaft, im Zweiten Weltkriegs, während der französischen Besatzungszeit oder in den Nachkriegsjahrzehnten gewährt: Die neue Ausstellung, die am Donnerstag, 13. Oktober, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Bad Saulgau eröffnet wird, erzählt von alle diesen Ereignissen des 20. Jahrhunderts. Die als Beitrag zum kreisweiten Kulturschwerpunkt „Archive und Bibliotheken“ zusammengestellte Ausstellung präsentiert in Originalen stadtgeschichtlich interessante Dokumente aus der Zeit von 1930 bis 1979. Bei der Ausstellungseröffnung wird Kreisarchivar Edwin Ernst Weber die kommunale Archivpflege im Landkreis und das Stadtarchiv Bad Saulgau, und Archivpfleger Uwe den jetzt für die Forschung und alle Interessierten zugänglichen Bestand von 1930 bis 1979 vorstellen. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek bis 5. November zu sehen, teilt die Stadt in einer Ankündigung mit.

Ein sogenanntes Findbuch enthält eine Übersicht über alle 492 Archivalien des insgesamt sieben laufende Regalmeter umfassenden Aktenbestandes. Unübersehbar seien darin die gravierenden Überlieferungslücken aus der NS-Zeit, so die Stadt, vermutlich infolge von gezielten Vernichtungen bei Kriegsende. Die Vereinnahmung der Stadtgesellschaft durch das NS-Regime und die Abgründe der braunen Herrschaft würden gleichwohl auch in den erhaltenen Unterlagen etwa zum Erntedankfest von 1935, mit Unterlagen zur „Arisierung“ des Besitzes des jüdischen Ehepaars Julius und Berta Weil oder einer Liste zu den Sterbefällen von ausländischen Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen von 1939 bis 1947 deutlich. Der Archivbestand biete insgesamt einen Spiegel der Saulgauer Stadtgesellschaft und des kommunalen Verwaltungshandelns über fünf Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts mit bis in die Gegenwart nachwirkenden Katastrophen und Umbrüchen.