Führerschein war gefälscht

Ein 40-jähriger Autofahrer hat Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagmorgen bei einer Kontrolle in der Goethestraße in Bad Saulgau einen gefälschten belgischen Führerschein gezeigt. Nun muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten. Den Führerschein hatten die Polizeibeamten zur Überprüfung fotografiert. Über die Führerscheinstelle des Landratsamtes konnten die Polizei schließlich in Erfahrung bringen, dass dieses Dokument in Belgien nicht registriert ist. Die Streifenwagenbesatzung suchte deshalb den 40-Jährigen wieder auf, beschlagnahmte den gefälschten Führerschein und untersagte dem Mann das Autofahren im öffentlichen Verkehrsraum.