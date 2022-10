Fügt der TSV Riedlingen Weiler neue Kopfschmerzen zu?

Der TSV Riedlingen muss am Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, beim FV RW Weiler antreten. Eine hohe Hürde für die Rothosen, trotzdem ist Zählbares das Ziel.

Denn wie das konkret geht, hat am vergangenen Wochenende die TSG Ehingen gezeigt. Weiler hatte eigens das Heimrecht mit den Ehingern getauscht, um während des über die Grenzen des Allgäus hinaus bekannten Oktoberfestes (30. September bis 2. Oktober) ein Heimspiel zu haben. Doch Ehingen erwies sich als die totale Spaßbremse, entführte die Punkte beim 3:1-Sieg aus dem Allgäu. Gelänge Riedlingen an diesem Samstagnachmittag ähnliches - die Kopfschmerzen der Kopfsguter-Elf würden neu aufflackern.

„Natürlich hatten wir noch zwei, drei gute Chancen in Nusplingen“, sagt Riedlingens Trainer Markus Keller. Aber am Ende sind wir mit den vier Punkten aus den beiden Spielen des vergangenen Wochenendes zufrieden.“ Schwerer als das Remis wiegt die Verletzung von Mittelfeldmaschine Hannes Schmid. „Er war zur Untersuchung in der Klinik.“ Schmid erlitt in Nusplingen einen Bänderriss und fällt aus. „Hannes muss zwar nicht operiert werden, aber er wird fehlen. Hannes ist seit Wochen in überragender Form, war der Motor“, trauert Keller dem Ausfall hinterher. Fehlen wird auch Matthias Binder, der seine Rotsperre zwar abgesessen hat, aber fehlt.

„Es könnte sein, dass wir in Weiler so beginnen wie in Nusplingen“, lässt sich Keller in die Karten blicken.“ Mit Ausnahme von Stefan Hermanutz, der ins Riedlinger Tor zurückkehrt. In Weiler gelte es die Brasilianer und Raimond Hehle zu stoppen. Neben der Verbesserung der Auswärtsbilanz, sei dies das Ziel. „Ich habe diese Woche mal einen Screenshot der Heimtabelle gemacht (Riedlingen ist Erster mit 13 Punkten, d. Red.) und in die Whatts-App-Gruppe gestellt“, sagt Keller. Er sei überzeugt, dass die Mannschaft auch den Auswärtsbock umstoße (Riedlingen ist mit vier Punkten Vierzehnter, d. Red.).

„Das ist eine Kopfsache.“ Auf jeden Fall könne man entspannt nach Weiler fahren. „Wir haben 17 Punkte. Das wäre was anderes, wenn wir zehn Punkte hätten und unter Zugzwang ständen. Aber so freuen wir uns auf das Spiel.“