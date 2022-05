Frühgeburt mit Komplikationen: Schwangere verliert fast ihr Leben

Es war allerhöchste Zeit, sonst wären Laura Kleemann und ihr neugeborenes Baby Josephine nach einer Frühgeburt mit Komplikationen am Mittwoch, 4. Mai, im Bad Saulgauer Krankenhaus vielleicht nicht mehr am Leben. Mutter und Tochter sind heute wohlauf – dank der diensthabenden Gynäkologin und dem Chirurgen. Weil aber Ende Mai die Gynäkologie am Bad Saulgauer schließt, fordert der Förderverein des Krankenhauses zukünftig für solche Fälle einen Notfallstützpunkt.

Das war wie ein Sturzbach. Rita Kleemann

Laura Kleemann bemerkt ihre Schwangerschaft bis zum siebten Monat nicht, nicht einmal ihre Mutter Rita. Als Laura Kleemann am Morgen des 4. Mai in ihrer Wohnung in Altshausen starke Unterleibsschmerzen verspürt, ruft sie ihre Mutter an, die sofort von Schwarzenbach nach Altshausen fährt. „Ich dachte zuerst an den Blinddarm“, sagt Rita Kleemann. Doch die Schmerzen werden stärker, der Zustand von Laura Kleemann verschlechtert sich. Was tun?

Privatauto statt Krankenwagen

„Es hätte zu lange gedauert, bis ein Rettungswagen gekommen wäre“, sagt Rita Kleemann, die spürt, dass es jetzt auf jede Sekunde ankommen kann und deshalb ihre Tochter ins Krankenhaus nach Bad Saulgau fährt. Im Bad Saulgauer Krankenhaus angekommen, wo Ende Juni 2021 die Geburtenstation geschlossen und nach Sigmaringen verlagert worden war, setzen bei der schwangeren Laura Kleemann starke Wehen ein. Die Fruchtblase platzt, das Köpfchen ihres Babys ist schon zu sehen.

Etwa zehn Minuten nach ihrer Ankunft im Krankenhaus wird um 6.06 Uhr die kleine Josephine entbunden. Rita Kleemann ist als Geburtshelferin dabei. Doch es gibt Komplikationen. Laura Kleemann verliert bei der Geburt Blut, sehr viel Blut.

„Das war wie ein Sturzbach“, sagt Rita Kleemann. Nur mit einem entsprechenden Medikament gelingt es der Gynäkologin, die Blutung rechtzeitig zu stoppen. Ein Babynotarztwagen und ein Rettungswagen transportieren Mutter und Baby ins Krankenhaus nach Ravensburg, wo die beiden auf die Intensivstation kommen, bis die Gefahr gebannt ist.

Vorfall wühlt auf

Zwei Wochen später geht es Laura Kleemann und der kleinen Josephine wieder gut. Doch der Vorfall wühlt Rita Kleemann immer noch auf. „Wenn ich mir vorstelle, dass wir nach Ravensburg, Biberach oder Sigmaringen hätten fahren müssen. Meine Tochter hätte das Baby irgendwo an einer Bushaltestelle zur Welt bringen müssen und wäre wahrscheinlich verblutet. Und meine Enkeltochter wäre vermutlich auch gestorben.“ In diesem Fall geht nochmal alles gut.

Aber was ist, wenn ab Juni die Gynäkologie in Bad Saulgau geschlossen wird? „Dann gute Nacht“, ergänzt Rita Kleemann, die auch Larissa Lott-Kessler, Vorsitzende des Fördervereins, von der Notgeburt berichtet.

Menschen werden auf den Straßen sterben, wenn sie nicht rechtzeitig ein Krankenhaus erreichen. Larissa Lott-Kessler

Lott-Kessler schreibt dazu eine Stellungnahme, in der kritisiert wird, „dass es durch die geplante Schließung des Bad Saulgauer Krankenhauses für solche Notfälle aktuell keine Lösung seitens der politisch Verantwortlichen gibt“. Ein Verweis auf den Rettungsdienst genüge in diesen Situationen nicht, zumal sich auch hier ein Engpass abzeichne und sich die Fahrzeiten bei Rettungseinsätzen deutlich erhöhen würden, so Lott-Kessler.

Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Menschen werden auf den Straßen sterben, wenn sie nicht rechtzeitig ein Krankenhaus erreichen.“ Der Fall Kleemann würde aufzeigen, wie wichtig ein Notfallstützpunkt in der Fläche sei, „um Menschen in unserer Raumschaft bei medizinischen Notfällen nicht zu Menschen zweiter Klasse werden zu lassen“.

Thema im Kreistag

Der Fall wurde auch kurz in der Kreistagssitzung am vergangenen Montag thematisiert. Der Bad Saulgauer Kreisrat Thomas Zimmerer (CDU) erkundigte sich, warum die gynäkologische Versorgung ab Anfang Juni aus Bad Saulgau abgezogen werde.

Es gibt Schicksalssituationen, mit denen müssen Sie umgehen. Landrätin Stefanie Bürkle

„Das ist kontraproduktiv“, kritisierte er und bezog sich dabei vor allem auf den Zeitraum. Vor der Eröffnung des Neubaus im Sigmaringer Krankenhaus sei es eine schlechte Entscheidung, die Gynäkologie schon aufzulösen. Er bat Landrätin Stefanie Bürkle darum, sich für einen Aufschub des Umzugs einzusetzen.

Dabei sprach er auch den Vorfall rund um die Notgeburt an: „Ohne den Sitz der Gynäkologie in Bad Saulgau wäre das Überleben von Mutter und Baby gefährdet gewesen.“

Das sagt die Landrätin

Landrätin Stefanie Bürkle hielt dagegen. Sie bezeichnete das Geschehene als Einzelfall: „Es gibt Schicksalssituationen, mit denen müssen Sie umgehen.“ Die Entscheidung sei gefallen, dass es klinische Bereiche gibt, die zwischen März dieses Jahres und Mai nächsten Jahres verlagert werden.

Auch die Bad Saulgauer Kreisrätin Helga Brey (SPD) bat inständig um einen Aufschub des Umzugs, was Bürkle jedoch rigoros ablehnte: „Wir werden das nicht in jeder Sitzung diskutieren, denn es ist nicht unsere Aufgabe, das operative Geschäft der SRH-Kliniken zu hinterfragen.“