Fronleichnam in Bolstern

Festlich war nicht nur der Einzug des Zelebranten Dekan Kurt Susak mit den Ministranten unter den Klängen der Orgel, die den sonnigen Sommermorgen in Töne fasste, sondern auch die Herz und Gemüt ansprechende Zeremonie des Festgottesdienstes und der Prozession zum Fronleichnamsfest. Dekan Kurt Susak stellte die Frage „Welchen Weg geht die Kirche, aber auch die Gesellschaft?“ in den Mittelpunkt seiner zum Nachdenken anregenden Predigt. „Wir feiern mit dem Fronleichnamsfest das Herzstück unseres Glaubens in einer herausfordernden Zeit, in der wir als Christen nicht den Kopf in den Sand stecken dürfen, sondern mit festem Glauben die Zukunft mit allen Variablen annehmen sollen und fest darauf vertrauen, dass an Gottes Segen alles gelegen ist“, so sein aufmunterndes Wegzeichen. Die anschließende Prozession, begleitet von den blumenstreuenden Kindern, den Erstkommunikanten, der Fahnenabordnung des Liederkranzes und erfreulich vielen Gläubigen führte durch den Ort zu den beiden Altären, deren Blumenteppiche das Helferteam mit dem aktuellen Wort „Frieden“ gestaltet hatten. Eine wahrliche Demonstration des praktizierten Glaubens und der Volksfrömmigkeit.