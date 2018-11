Friedrichshafen führt den FV Altheim vor

Der FV Altheim hat am Samstag, vor rund 200 Zuschauern, zu Hause in der Fußball-Landesliga eine 0:6-Schlappe gegen den VfB Friedrichshafen einstecken müssen. „Das war heute unsere schwächste Saisonleistung“, resümierte ein enttäuschter Altheimer Abteilungsleiter Florian Geiselhart nach der Partie. Sein Trainer Sascha Musch war nach der Partie schnurstracks in die Katakomben verschwunden und wollte auch auf Nachfrage kein Statement abgeben.

Verständlich. Die Leistung, die seine Mannschaft zeigt, ist mit „unterirdisch“ noch sanft umschrieben. In 90 Minuten hat Altheim gerade mal zwei Torschüsse, einen davon gibt der VfB selbst ab, den zweiten liefert Geiselhart aus knapp 50 Metern.

Doch der Reihe nach: Von Beginn an dominiert der VfB Friedrichshafen die Partie, drückt Altheim über weite Strecken in die eigene Hälfte, erzwingt die Tore regelrecht, angetrieben von di Leo, Weissenbacher, Strom und vor allem Heimgartner. Altheim ist viel zu passiv, scheint gar nicht gewillt, die Gäste aufzuhalten. Nach zehn Minuten klingelt es zum ersten Mal. Angriff über links, Eugen Strom läuft ein und lässt Johannes Reuter keine Chance - 0:1 (10.). Nur drei Minuten später klopft es erneut - und Altheim macht die Tür auf: Nach einer Einzelleistung von Strom kommt der Ball zu Nikic, der bedient Merz - 0:2 (13.). Altheim droht schon zu diesem Zeitpunkt ein Debakel. Nur zwei Minuten nach dem 0:2 trifft Toprak mit einem Kopfball den Pfosten nach einer Flanke von Spielertrainer Daniel di Leo (15.), dann leitet Ralf Heimgartner das 0:3 ein. Sein öffnender Pass aus der Tiefe findet Eugen Strom, der seinen zweiten Treffer an diesem Tag markiert - 0:3 (17.). Der VfB gönnt sich und vor allem den Gastgeber, nun eine kleine Ruhepause. So lange bis Di Leo seine eigenen Leute anherrscht, wach zu bleiben. Dann vertändelt Herter den Ball, Philipp Maier kann Pfluger nur mit einem Foul stoppen, Nikic nagelt den Ball aus knapp 20 Metern an die Latte (38.). Nikic vorne, Nikic hinten. Bei einem der wenigen Altheimer Vorstöße, dieses Mal über rechts, rettet Nikic vor dem einschussbereiten Reck und jagt den Ball knapp am eigenen Tor vorbei, erster Torschuss Altheim, auch das - getreu dem Motto: „Alles muss man selbst machen“ - übernimmt der VfB Friedrichshafen (40.). Auf der Gegenseite verzieht Toprak (45.).

VfB testet erneut das Aluminium

Nach der Pause dasselbe Bild, der Gast drängt, Altheim kriegt kostenlosen, aber schmerzhaften Unterricht. Erneut Toprak eröffnet den Chancenreigen der Gäste, verstolpert (48.). Zwei Minuten später macht er es besser. Butscher vertändelt einen Ball im Spielaufbau gegen Heimgartner, der bedient Toprak - 0:4 (50.). Dann verzieht Mirkovic (51.). Nikic überläuft auf der linken Seite Pfister, legt den Ball zurück auf Mirkovic - 0:5 (56.). Dann rettet Reuter gegen Mirkovic (58.). Sieben Minuten später taucht Strom nach einem Zuspiel von Weissenbacher vor ihm auf, zieht ab, Reuter kann nur prallen lassen, Toprak staubt ab - 0:6 (65.). Das kurioseste Tor des Tages gelingt dann um ein Haar Geiselhart. Nach einem Ballgewinn der Gastgeber sieht er, dass Holzbaur zu weit vor seinem Tor steht, zieht aus über 50 Metern ab, doch der Ball dreht sich vom Tor weg (68.). Der VfB hat noch genügend Chancen, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben: Föger testet ein weiteres Mal den Pfosten (73.), Mirkovic vergibt aus kurzer Distanz (74.), dann darf Heimgartner sich versuchen (78.), ehe Reuter noch einmal gegen Föger (85.) rettet.