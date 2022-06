Friedhofstag findet erstmalig in Bad Saulgau statt

Auf dem Bad Saulgauer Friedhof findet am Sonntag, 26. Juni, von 13 bis 17 Uhr der erste Friedhofstag statt. Die katholische und die evangelische Kirche werden zusammen um 14.15 Uhr in der Liebfrauenkirche eine Information zum Thema „Die Angebote der Kirchen rund um die Bestattung“ in der Liebfrauenkirche geben.

Die ökumenische Hospizgruppe Bad Saulgau informiert um 13.15 und 15.15 Uhr ebenfalls in der Liebfrauenkirche zu Trauer und Trauerbewältigung. Mehrere Rundgänge über den Friedhof mit Erklärungen der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten bietet die Friedhofsverwaltung um 13.15, 14 und 15 Uhr an. Auch Infos zum Bestattungswald können Besucher während des Nachmittags erhalten.

Die Bestattungsvorsorge spielt eine wichtige Rolle. Hier informiert das Bestattungsunternehmen Friedmann vor Ort in zwei Vorträgen um 14 und 15.30 Uhr im Versammlungsraum. Zur Verfügung stellt das Unternehmen auch einen Sarg, der von Besucherinnern und Besuchern bemalt werden kann. Der Erlös des Sargs wird an eine wohltätige Einrichtung gespendet.

Claus Schuhmacher, Steinbildhauermeister, zeigt in einer kleinen lebenden Werkstatt sein Handwerk, informiert über Grabmale und erläutert das gepflegte Grabfeld auf dem städtischen Friedhof. Ebenfalls am Grabfeld wird das Unternehmen Blumen Bosch aus Mengen anzutreffen sein. Hier berät Herr Bosch über die Möglichkeiten der Bepflanzung auf dem Grabfeld. Aber auch ein Pflegevertrag für jedes andere Grab kann über die Gärtnergenossenschaft abgeschlossen werden. Zudem stellt er Grabschmuck wie Blumenbuketts, Urnenschmuck, Sargschmuck und Kränze aus.

Zum Abschluss des Tages wird es in der Liebfrauenkirche um 16.30 Uhr eine ökumenische Gedenkandacht geben. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung gegebenenfalls kurzfristig abgesagt.