Friedemann Benner greift im Biergarten beherzt in die Tasten

Pünktlich zum Sommeranfang hat am Samstag zum ersten Mal seit Monaten wieder ein Livekonzert in der Region stattgefunden. Der Biergarten des „Bürgerstübles“ in Bad Saulgau bot die Kulisse für Friedemann Benners Programm „Mr. FriZz Pianoman“.

Beinahe wäre der Pokal ja an Cúl na Mara gegangen, die am selben Abend auf der Heuneburg ein Konzert zur Sommersonnenwende hatten geben wollen. Doch nachdem dieses wetterbedingt abgesagt worden war, gebührt Friedemann Benner die alleinige Ehre der Saisoneröffnung. „Wahrscheinlich seid ihr genauso ausgehungert wie ich“, wandte er sich an die 60 Besucher, die es trotz des unwirtlichen Wetters an den lauschigen Ort unter großen Kastanienbäumen gezogen hatte. Auch sein Konzert hätte bei Regen verschoben werden müssen, da sich die Hygieneregeln im Freien am einfachsten einhalten lassen. Doch sein unerschütterlicher Optimismus wurde belohnt.

Ohne Umschweife kam er zur Sache, griff beherzt in die Tasten seines Flügels und verzauberte mit seiner ausdrucksstarken, ungemein wandlungsfähigen Stimme. Über den Gesang hinaus nutzte er sie mitunter zum Imitieren verschiedener Instrumente und auch aufs Pfeifen verstand er sich. Tanzen und Mitsingen waren nicht erlaubt, gleichwohl genoss das Publikum die Darbietung des Riedlinger Profimusikers sichtlich: Glückliche Gesichter, wippende Füße und kräftiger Applaus sprachen für sich. Nach einem Vierteljahr strikter Beschränkungen dürstete es viele Musikliebhaber nach einer solchen Veranstaltung.

Benners umfangreiches Programm war von einer Vielfalt, die begeisterte. Ob Rock, Pop, Blues oder Jazz: Er ist in vielen Genres zu Hause. Vom gefühlvollen Liebeslied bis zum spöttischen Song, vom geradezu obszönen Frank Zappa bis zu John Lennons Hymne der Friedensbewegung beherrscht Benner alle Töne und Zwischentöne.

Coronahilfen hat der freischaffende Künstler nicht in Anspruch genommen, darauf ist er stolz. Arbeit gab es trotz Auftrittsverbot genug: Die Kompositionen des ursprünglich für dieses Jahr geplanten Ritterstücks des Naturtheaters Hayingen entstammen seiner Feder. Da der Theatersommer 2020 entfällt, muss er sich allerdings ein Jahr gedulden bis zur Aufführung, deren musikalischer Leiter er sein wird.

Organisiert hat diesen wunderbaren Abend Elmar Pfeiffer, das Faktotum des Bad Saulgauer Jazzvereins, dessen Vorsitzender Benner ist. Auch mit der Auswahl der Lokalität bewies er ein glückliches Händchen. Mit bunten Lämpchen unter dichtem Blätterdach und einem kleinen Goldfischteich mit plätscherndem Wasserfall bot der Biergarten das perfekte Wohlfühlambiente. Auch ein paar Zaungäste waren zur Stelle.

„Es hat Spaß gemacht, für euch zu spielen“, sagte Friedemann Benner nach zweieinhalb Stunden Spielzeit. zum Abschied.