Friedberger Musikanten beenden die Sommerabendkonzerte

Was am 11. August mit dem Auftritt des Musikvereins Boms begann, fand am 7. September seinen Abschluss – die Reihe der Sommerkonzerte 2022 auf dem Bad Saulgauer Marktplatz. Das Finale bestritten die Friedberger Musikanten mit ihrem Dirigenten Hans Hummel. Für den ein oder anderen Schmunzler sorgten die humorvollen Beiträge des Bauerndichters Hugo Breitschmid, der durchs Programm führte. Der Marktplatz mit seiner abendlichen Atmosphäre, das wiederum passende Wetter und die zahlreichen Besucher waren die besten Rahmenbedingungen für einen gelungenen Auftritt. Die Musikerinnen und Musiker um Hans Hummel, sowie die Gesangsinterpreten taten ihr übriges dazu, dass es ein kurzweilige Stunde der unterhaltsamen Blasmusik wurde. „Hallo ihr lieben Freunde“ war der Eröffnungstitel. Diesem folgte ein bunter Mix aus Walzer und Polkaklängen wie „Das Märchen von Moos und Farnkraut“ und „Musikantengeflüster“ bis hin zu Evergreens wie ein „Helene Fischer-Medley“ und als Abschluss der Demos Roussos-Hit „Goodby My Love Goodbye“. Am Ende gab es vom begeisterten Publikum viel Applaus und selbst die Störche klapperten vom Kirchturm Beifall.