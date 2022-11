Friedberger Fachtagung für Milchviehhalter

Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese kann über den Veranstaltungskalender der Homepage des Landratsamts Sigmaringen unter www.landkreis-sigmaringen.de , Rubrik Aktuelles, oder über den Milchviehberatungsdienst telefonisch unter der Telefonnummer 07571 / 68 59 75 oder per E-Mail an bd-sig@t-online.de erfolgen. Ein Entgelt für die Teilnahme wird nicht erhoben. Während der Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Vorgaben sowie die Hygienehinweise des Veranstalters.

Die Fachtagung für Milchviehhalter findet am Donnerstag, 10. November, im Dorfgemeinschaftshaus Friedberg in Bad Saulgau statt. Die Tagesveranstaltung beginnt um 9.45 Uhr und endet gegen 15.30 Uhr. Im Dorfgemeinschaftshaus wird ein Mittagessen angeboten. Der Verein zur landwirtschaftlichen Fortbildung im Kreis Sigmaringen, der Landwirtschaftliche Beratungsdienst Biberach-Sigmaringen-Bodensee und das Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Landwirtschaft, laden ein. Die Krisen der Gegenwart hinterlassen auch in der Landwirtschaft deutliche Spuren. Die Fachtagung steht daher unter dem Tenor „Milcherzeugung in unsicheren Zeiten – was tun“.

Josef Assheuer, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, wird die aktuellen Rahmenbedingungen beleuchten und daraus Ziele und Strategien für Milchviehhalter ableiten. Willi Wurth, Landwirtschaftliches Zentrum in Aulendorf, beleuchtet Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeit der Eiweißversorgung von Rindern aus eigenem Leguminosenanbau. Auf die Einsparpotentiale durch effizienten Einsatz betriebseigener Wirtschaftsdünger wird Hans-Peter Eller vom Landratsamt Sigmaringen in seinem Vortrag eingehen. Abgerundet wird die Veranstaltung durch einen Erfahrungsbericht von Alexander Kösler aus Hochdorf der seinen vielseitig aufgestellten, landwirtschaftlichen Betrieb vorstellt.