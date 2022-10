Fremder Mann überrascht 89-Jährige in ihrer Wohnung

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagmorgen in die Wohnung einer 89-Jährigen in der Scheuergasse in Bad Saulgau gelangt. Die Frau war außerhalb des Hauses mit Arbeiten beschäftigt, als sie anschließend in ihre Wohnung im Obergeschoss des Hauses ging und dabei auf einen fremden Mann traf. Die 89-Jährige sprach den Mann an und machte sich lautstark bemerkbar. Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung aus dem Haus. Nach jetzigem Ermittlungsstand entwendete der Fremde nichts.

Der Mann wird von der Seniorin als etwa 45 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hätte ein südländisches Erscheinungsbild und wäre mit einem Anzug bekleidet gewesen. Personen, die insbesondere zwischen 10 Uhr und 11 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07581/48 20 zu melden.