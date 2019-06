Freilichtspektakel gelingt Bilderbuch-Premiere

Nach elf Jahren hat Ewald Reichles Theaterstück „D‘Schweda ond dr Herrgott von Sulga“ eine Neuauflage erlebt und ist, aktualisiert von Michael Skuppin, mit Bravour im Oberamteihof über die Bühne gegangen. Zweieinhalb Stunden lang ließen mehr als 100 Mitwirkende ein dramatisches Kapitel der Stadtgeschichte, die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, Revue passieren. Knapp 600 Zuschauer bejubelten eine farbenprächtige, unterhaltsame wie nachdenklich stimmende Inszenierung.

In Ewald Reichles klug gebautem Stück wechselt die Erzählperspektive zwischen der Gegenwart und der Epoche des Dreißigjährigen Kriegs (1618 bis 1648). Dazu schuf der Autor eine Rahmenhandlung, in der Hironymus, ein erzählfreudiger Restaurator (Rolf Pfänder), seinem weiblichen Azubi Lena (Anna Wachter), und damit auch dem Publikum, Hintergrundwissen zum Dreißigjährigen Krieg vermittelte. Die Geschichtslektion wurde durch einen Bilderbogen heiterer, berührender oder tief bewegender Szenen illustriert, die Leben und Leid der Saulgauer Bevölkerung zu jener Zeit auf eindrucksvolle Weise spiegelten.

Tribut an Stadtjubiläum

Als Tribut an das 1200-jährige Stadtjubiläum fügte Regisseur Skuppin eine Episode aus dem Jahr 819 hinzu, in der die Äbtissin des Klosters Buchau jene Urkunde erhielt, in der „sulugon“, das heutige Bad Saulgau, erstmals erwähnt wurde. Diese Szene, eingeleitet durch mächtige Orgeltöne aus der Konserve, eröffnete das Stück. Während ein halbes Dutzend junger Nonnen, gescheucht von einer herrischen Äbtissin (Stefanie Schnebel) zur Abendandacht strebte, traf ein flotter Bote (Simon Schnebel) ein, um der Klosterfrau das gewichtige Dokument auszuhändigen. Bereits hier gab es erste Lacher im Publikum, denn der Bursche machte den attraktiven Schwesterlein mimisch und gestisch Avancen, die durch heiße Blicke erwidert und von der Oberin wild gestikulierend unterbunden wurden. Einer von vielen witzigen Regieeinfällen, die spontanen Beifall auslösten.

Den Wechsel zur Gegenwart signalisierten erste Takte eines Pop-Raps der „Fantastischen Vier“, bei denen die flippige Lena per Scooter auf die Bildfläche rollerte. Dort wuchtete ihr Chef gerade mit zwei Bauhofarbeitern das bereits 2007 von der Sießener Schwester M. Irmengardis Gebhart nachgebaute Schwedenkreuz aus einem stadteigenen Lastwagen und verankerte es zu Restaurierungszwecken auf der Bühne. Der nachfolgende Rückblick in die Vergangenheit zeigte ein pralles Fest zum Ende der Pest-Epidemie. Begleitet von Trommel-, Dudelsack- und Fanfarenklängen vergnügte sich das Volk bei Armbrustwettbewerben und Gauklerkünsten.

Livemusik durch Ernst-Dieter Metts Harmonikaspiel gab es auch beim Auftritt des des Kupplers Bälde (Michael Skuppin), der von einem Kuhgefährt herab ledige „Weibsleut“ an heiratswillige, meist einfältige Junggesellen verschacherte. Ein Spektakel, das im Publikum wahre Lachsalven auslöste. Auch die Wirtshausszene mit der schlagfertigen Stadtwirtin (Dagmar Bayer), dem Bürgermeister (Jürgen Zimmermann) und sangesfreudigen, mehr oder minder trinkfesten Stadträten sorgte für Heiterkeit. Tragisch endete eine Liebesgeschichte zwischen dem Mädchen Anna-Maria (Fiona Skuppin), das so anrührend seine Gefühle besang, und dem schüchternen Jüngling Constantin (Jakob Bleicher). Als Anna Marias Ehemann und Vater eines Sohnes (Samuel, 2,5 Jahre alt) kam Constantin bei einem Schweden-Angriff in Herbertingen zu Tode und wurde von seiner Frau so herzzerreißend betrauert dass sich manche Zuschauer eine Träne aus den Augen wischten.

Den Vormarsch der Schweden Richtung Süden und die hilflose Position des Kaisers Ferdinand II (Karl-Heinz Fessler) veranschaulichte eine Szene, in der sich der Habsburger mit dem Schwedenkönig Gustav Adolf (Thomas Funk) Wortgefechte lieferte. Ein in halsbrecherischem Ritt heranpreschender Bote (Lukas Mutschler) meldete einen nahen schwedischen Angriff, den Auftakt einer bitteren Belagerung. Weitere Szenen zeigten das Elend der Bevölkerung, das widerliche Treiben der Soldaten mit ihrem Anführer Lars (Frank Gessler) und schließlich das Wunder des strahlenden Kreuzes, das die Besatzer in die Flucht schlug. Ein inniges „Großer Gott, wir loben dich“ setzte den Schlusspunkt hinter ein beeindruckendes Theaterstück, dessen hervorragende Inszenierung und hinter schauspielerische Leistungen mit teils profihaften Zügen.