Freie Plätze bei Rehasport-Gruppen des TSV

In den Rehasport-Gruppen des TSV 1848 Bad Saulgau e.V. gibt es noch freie Plätze. Hier ein Überblick über Möglichkeiten einzusteigen: Lungensport: dienstags von 11. bis 12 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler, Leitung: Irmgard Lutz (Telefon 07581 / 20 27 09); mittwochs von 15. bis 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler, Leitung: Yvonne Klein (Telefon 07581 / 529 35 98); freitags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Sporthalle des Berufsschulzentrums, Leitung: Silvia Lettieri (Telefon 07585 / 787 97 79). Außerdem gibt es freie Plätze in der orthopädischen Reha-Gymnastik freitags von 20 bis 21 Uhr in der Sporthalle des Berufsschulzentrums, Leitung: Silvia Lettieri. Die Teilnahme am Rehabilitationssport kann vom Haus- oder Lungenfacharzt verordnet werden. Interessenten können aber auch ohne ärztliche Verordnung als Mitglieder beim TSV 1848 Bad Saulgau e.V. an den Sportgruppen teilnehmen. Weitere Informationen gib’s auch bei der Geschäftsstelle des TSV 1848 Bad Saulgau e.V. (Telefon 07581 537970).