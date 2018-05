Frau verletzt sich bei Unfall schwer

Eine schwerverletzte Autofahrerin und ein Gesamtschaden von rund 25 000 Euro sind laut Polizei die Folgen eines Verkehrsunfalls. Am Donnerstag war gegen 10 Uhr ein 62-jähriger Opel-Fahrer auf der Straße von Lampertsweiler unterwegs und bog an der Einmündung links auf die L 283 in Richtung Ravensburg ab.

Eine aus Richtung Ravensburg kommende 60-jährige Renault-Lenkerin, welche ihren Blinker nach rechts eingeschaltet hatte, fuhr an der Einmündung geradeaus weiter. Der Opel-Fahrer, der sich auf den Blinker verlassen hatte, fuhr in den Einmündungsbereich ein, weshalb es zur Kollision der beiden Autos kam. Während der Fahrer des Opels nur leicht verletzt wurde, musste die 60-jährige Autofahrerin mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.