Die Lenkerin eines weißen Pkw hat am Samstag gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Schlehenrain“ beim Ausparken einen daneben geparkten Skoda beschädigt.

Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Am Steuer soll laut Polizei eine ältere Dame gesessen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Bad Saulgau, Telefon 07581/4820, in Verbindung zu setzen.