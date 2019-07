Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 6 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 9 Uhr in der Eberhardstraße in Bad Saulgau ereignet hat. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah eine Autofahrerin einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford und kollidierte mit diesem. Eine ärztliche Versorgung lehnte die Seniorin ab, ihr nicht mehr fahrbereiter Auto musste abgeschleppt werden.