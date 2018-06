Franziskanerinnen schaffen Platz für Flüchtlinge

Die Franziskanerinnen von Sießen nehmen im Kloster Flüchtlinge auf. Derzeit wird ein Teil des Hauses St. Angela mit kleineren Bauarbeiten auf den Einzug vorbereitet. Bisher wird das Gebäude von Schwestern und Gästen genutzt, auch die pastorale Arbeit mit Schulen hat dort ihren Platz. Künftig sollen in einem separaten Trakt des Gebäudes zusätzlich 18 Flüchtlingsfrauen oder Familien in Einzelzimmern einen Platz zum Bleiben bekommen. Der Einzug der Ersten wird in Bälde erwartet.

„Die Notlage der Flüchtlinge, die Bilder, die man gesehen hat, das hat niemanden kalt gelassen“, sagt Schwester Anna Franziska Kindermann, die Generaloberin der Franziskanerinnen von Sießen. Die Leitung und die Gemeinschaft der Schwestern habe es sehr beschäftigt, wie das Kloster darauf reagieren könne. Schwester Anna Franziska: „In den Herzen der Schwestern war diese Frage sehr aktuell, sehr lebendig.“ Schwester Elsbeth, die für Bausachen zuständige Schwester, habe konkret die Umsetzung der Flüchtlingsaufnahme im Haus St. Angela vorgeschlagen.

Mit Staubwänden werden auf drei Stockwerken je sechs Zimmer abgetrennt, erklärt Schwester Karin Berger. Sie ist Generalvikarin und damit enge Mitarbeiterin der Generaloberin im Leitungsteam. Die Flüchtlinge bekommen einen separaten Zugang zu dem Gebäude. In jedem Stockwerk wird es eine Küche geben, außerdem einen Gemeinschaftsraum für die 18 Zimmer. Es seien nur kleinere Maßnahmen notwendig, um das Gebäude für die Flüchtlingsaufnahme vorzubereiten, so Schwester Karin. Die Auszubildenden der Schreinerei des Klosters übernehmen die meisten Arbeiten.

Was zum Frauenkloster passt

Im Gespräch mit dem Flüchtlingsbeauftragten der Diözese, dem Landkreis und dem Staatsministerium habe das Kloster Prioritäten für die Zuteilung der Flüchtlinge formuliert, sagt die Generaloberin. Die aufgenommenen Menschen müssten in ein Frauenkloster passen. Deshalb sollen Frauen, Frauen mit Kindern und Familien im Kloster einen Platz finden. Die Religion dagegen spiele keine Rolle, so Schwester Anna Franziska. Erste Erfahrungen hat das Kloster bereits im Zusammenleben mit Flüchtlingen. Eine vierköpfige syrische Flüchtlingsfamilie ist bereits in einer weiteren Wohnung des Klosters untergekommen.

Die Leitung des Klosters stellt sich auf von Krieg, Flucht und Gewalttaten traumatisierte Frauen ein. „Wir wissen noch nicht, was die Frauen brauchen“, sagt die Generaloberin. Dankbar sei das Kloster, falls Ehrenamtliche aus Bad Saulgau und aus Sießen die Betreuung der Frauen unterstützern könnten. Schwester Anna Franziska orientiert sich angesichts solcher Unsicherheiten am Optimismus der Kanzlerin: „Wir schaffen das. Wir wissen nur noch nicht wie.“

Dass der Name des Hauses mit St. Angela mit dem Vornamen der Kanzlerin übereinstimmt, sei im Übrigen reiner Zufall. „St. Angela ist eine franziskanische Heilige“, erklärt die Sießener Generaloberin.