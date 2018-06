Französischer Gastchor gibt Kostprobe seines Könnens

Auf Einladung der Bad Saulgauer Mädchenkantorei sind die „Petits Chanteurs de Nogent-sur-Marne“ aus der Region Ile-de-France in der Antoniuskirche zu Gast gewesen. Nachdem sie gemeinsam mit der Mädchenkantorei die Heilige Messe mit gestaltet hatten, gaben sie anschließend eine Probe ihres Könnens.

Die „Petits Chanteurs“ sind in ihrer Mehrzahl im Knabenalter zwischen sieben und zwölf Jahren, bei manchen Stücken werden sie durch eine ältere Schola unterstützt. Der Chor wurde 1953 von Pater Pierre Tessier mit dem Auftrag gegründet, Missionare des Friedens zu sein. Er hat schon viele Auslandsreisen gemacht, unter anderem zu Königin Elisabeth II von England. Seit 2008 wird er von Francois Olivier geleitet. Dieser ist auch ein ausgezeichneter Pianist. Mit seinem E-Piano versteht er es vorzüglich, den jungen Chor dezent und doch virtuos zu begleiten, etwa im einleitenden „Halleluja“ von Händel oder im Vivaldi-Gloria.

Stimmen müssen reifen

Die meisten der jungen Sänger haben auch solistische Auftritte, so in John Rutters „I will sing with the spirit“ oder in Kyrie und Gloria der Duruflé-Messe „Cum jubilo“. Klar, dass in diesem jungen Alter die Stimmen noch reifen müssen, aber es ist doch erstaunlich, wie tonrein und präzise sie erklingen. Man spürt immer wieder die klare Zeichengebung des Dirigenten – neben seinem Klavierspiel her – und die genau durchdachte Interpretation der Stücke, so in Rameaus „La nuite“, das in weiten Teilen in sich gekehrt erklang, an wichtigen Stellen aber groß und voluminös wurde. Sehr getragen und eindringlich ertönte das „Ave Maria“ von Schubert.

Die beiden Stücke, die die Mädchenkantorei unter der bewährten Leitung von Dirigentin Waltraud Marschall von der Orgelempore aus vortrug, beeindruckten durch eine wunderbare Homogenität, einen gemeinsamen inneren Klang, der möglicherweise auch durch die Durchmischung der Töne vom Orgelraum her noch verstärkt wurde. Herrlich war auch das „Laudate Domino“ aus der Gounod-Messe.

Im zweiten Teil des Konzerts der „Petits Chanteurs“ dominierten weltliche Gesänge wie etwa das berühmte „La Mer“ oder ein englisches Liebeslied. Sehr effektvoll präsentierten die „Petits Chanteurs“ Händels Krönungshymne „Zedoch“. Ein Höchstgenuss war die abschließende „Berceuse“ von Mozart („Schlafe, mein Kindchen“), bei der der Sänger Julien mit klarer Stimme bis in höchste Sopranhöhen aufstieg. Das Publikum bedankte sich mit großem Beifall und finanzieller Unterstützung.