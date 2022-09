Fortbildung mal anders

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 5. September war es endlich soweit, 13 Lehrerinnen und Lehrer der Helene-Weber-Schule starteten am Flughafen München zur ersten Lehrerfortbildung, die aus Mitteln des Erasmus+ Programms der Europäischen Union finanziert wurde.

Die irische Hauptstadt Dublin war das Ziel der Lehrergruppe. In vier Tagen lernten die Lehrerinnen und Lehrer die Geschichte, Kultur und das Ausbildungssystem der grünen Insel kennen, um im kommenden Schuljahr die Schülerinnen und Schüler der kaufmännischen Berufsschule besser auf ihr Auslandspraktikum in Irland vorbereiten zu können. Jeden Vormittag besuchte die Gruppe Vorträge und Workshops am National College of Ireland, die von Dr. Dermot Bradfield organisiert wurden. Auch ein Workshop zum digitalen Lernen und zur Organisation einer Übungsfirma standen auf dem Programm.

Nachmittags erkundete die Bad Saulgauer Gruppe die reiche Geschichte und Kultur Irlands. Das EPIC Irish Museum of Immigration in einem alten Lagerhaus im Dubliner Hafen erklärte abwechslungsreich, warum in der Mitte des 19. Jahrhunderts zehn Millionen Iren ihre Heimat verlassen mussten.

Eine weitere Exkursion hatte die Halbinsel Howth zum Ziel. Bei einer Wanderung über die Klippen konnten die Teilnehmer auch die wunderschöne Natur Irlands bewundern. Wegen der geografischen Lage mitten im Atlantik prägt der Regen das Landschaftsbild der grünen Insel. An diesem Tag hielt jedoch das Wetter. Auch die lebhafte Pubkultur in der Temple Bar mit viel guter Livemusik gefiel den mitreisenden Lehrerinnen und Lehrern.

Irland ist ein sehr vielfältiges und interessantes EU-Mitglied, das uns Deutschen doch unbekannt ist. Auch im kommenden Schuljahr haben interessierte Auszubildende an der kaufmännischen Berufsschule die Möglichkeit, in das Berufs- und Alltagsleben auf der irischen Insel einzutauchen und sich selbst ein Bild vom Charme der grünen Insel zu machen.