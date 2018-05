„Folk Abroad“ macht Musik wie im Pub

Sechs Musiker aus Stuttgart haben die Zuhörer im Jazzkeller in Bad Saulgau fast vier Stunden lang mit einem typisch irischem Mix, aber auch mit modernem Folk unterhalten. Passend dazu wurden Guinness und Whiskey an diesem Abend vom Jazzverein angeboten.

Zu manchen Titeln fügt Björn Gallinge, der Bandleader, noch die eine und andere Moderation hinzu. Bei Galway Girl von Steve Earle erinnert er daran, dass dieser Song in dem Film „P.S. Ich liebe Dich!“ gesungen wurde. Wer den Film kennt, kann nachempfinden, warum sich die Hauptdarstellerin in den irischen Sänger verliebt hat. Die Musik nimmt den Zuhörer mit. Die heiteren Melodien und frechen Songs von der grünen Insel, das natürliche Flair der Musik, animieren zum Mitsingen und einfach zum Genießen der Musik. Die Gruppe hat ein optimales Repertoire ausgewählt. Die Lieder klingen authentisch, wie wenn sie in einem irischen Pubs gesungen würden.

Geniale Musiker

Thilo am Akkordeon überzeugt mit großem Können und überwältigender Spielfreude, wenn er in die Tasten haut. „Der ist einfach megaklasse“, beschreibt es Manfred Essl aus Ostrach das Konzert mit einem Superlativ. „Für so ein tolles Event fahren manche nach Stuttgart und dabei kommen so geniale Musiker sogar zu uns nach Oberschwaben“, stimmt ihm Hedwig zu.

Tilman Tempel flötet, singt und streicht die keltische Kriegstrommel mit Hingabe. Tanja Völlinger am Bass reißt gleich zu Beginn des Auftritts eine Saite. „Shit happens“ (Unglücke passieren), meint die einzige Dame der Band, improvisiert den restlichen Abend und macht das Beste daraus.

„Wir haben auch einen Iren in der Band“, erzählt der Bandleader Björn Gallinge. Er lässt das Publikum erraten, welcher das ist. Nach kurzem Raten wird bekannt gegeben, dass es Nicolai der Gitarrist ist. Gallinge: „Okay, er ist nur halber Ire, dafür aber komplett irre und genau das macht ihn für die Band so unentbehrlich.“

„Good Luck“ – Dieses irische Volkslied ist ein Trinklied, das beim Refrain alle auffordert auf das Wohl eines Familienmitglieds zu trinken. Weil dieses Lied aber erst aus ist, wenn das Glas leer ist, muss man auf sehr, sehr viele Familienmitglieder in sehr kurzen Zeit prosten und auf deren Wohl trinken.

Gegen Ende trauen sich sogar ein paar Gäste, nach Aufforderung von Björn, zu tanzen. Gänsehaut pur gibt es noch mit auf den Nachhauseweg als die Band zum Abschluss das Lied „Molly Malone“ dreistimmig und gefühlvoll den Song interpretiert.