Förderverein ermöglicht ein neues Spielangebot

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Durch eine Spende des Fördervereins der Berta Hummel-Schule konnten neue Holzbauklötze aus unbehandeltem Buchenholz für die Ganztagesbetreuung der Schule angeschafft werden. Die Vorsitzende des Fördervereins Anja Jelly übergab die Holzbauklötze nach den Osterferien an die Schulleiterin Susanne Fröhlich. Stellvertretend durften die Kinder der Klasse 2a die Bauklötze in Empfang nehmen und ausprobieren. Die Freude war groß und den Kindern gelang es in kürzester Zeit, mit Hilfe der Bauklötze, die drei unterschiedliche Größen haben, verschiedene Bauwerke zu erstellen. Gemeinsam erschufen die kleinen Baumeister Türme, Ritterburgen, Dörfer, Häuser und sogar eine Dominobahn. Neben der Kreativität und dem Geschick wird auch das soziale Miteinander gefördert. Die Bauklötze wurden in zwei Aufbewahrungsboxen in der Schulmensa deponiert. So haben alle Kinder der Berta Hummel-Schule die Möglichkeit, in Freispielphasen der Ganztagesbetreuung die Holzbauklötze auszuprobieren.