Flüssige Chlorlösung tritt im Thermalbad aus

Die Feuerwehr Bad Saulgau ist am Montag gegen 14 Uhr zu einem Chlorgasalarm in der Sonnenhof-Therme Bad Saulgau ausgerückt. Die Sonnenhof-Therme wurde durch die Mitarbeiter sofort evakuiert. Die ersten Maßnahmen wurden ebenfalls durch das Personal eingeleitet, sodass eine mögliche Ausbreitung verhindert werden konnte. Die Feuerwehr stellte beim Einsatz fest, dass an einer technischen Anlage aufgrund eines technischen Defektes eine verdünnte flüssige Chlorlösung ausgetreten war.

Durch die Feuerwehr wurden Lüftungsmaßnahmen und Messungen durchgeführt. Es bestand für die Besucher und Mitarbeiter zu keiner Zeit eine Gefahr. Sämtliche Messungen auf Chlorgas im gesamten Bade- und Saunabereich fielen negativ aus.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Bad Saulgau die Feuerwehr Herbertingen, das DRK Bad Saulgau, die Polizei Bad Saulgau sowie die Stadtwerke Bad Saulgau. Da der Bade- und Saunabereich nicht betroffen waren, konnte nach kurzer Zeit der Badebetrieb ohne Einschränkungen wieder aufgenommen werden.