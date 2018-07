Flohmarkt ist trotz des Regenwetters gut besucht

Am Samstagvormittag hat das Kinder- und Jugendbüro gemeinsam mit dem städtischen Umweltbeauftragten den mittlerweile 41. Bad Saulgauer Flohmarkt für Kinder und Jugendliche veranstaltete. „Weiterverwenden anstatt in den Müll“ lautete das Motto dieser Umweltveranstaltung.

Bei regnerischem Wetter entschieden sich die Organisatoren, den Flohmarkt anstatt auf dem Schulhof, in die Gebäude des Schulverbundes zu verlegen. Mutige Standbetreiber bauten dennoch draußen auf und so hatte der Markt mit insgesamt über 50 Ständen eine stattliche Länge. Trotz der unsicheren Witterung war der Besuch gut und gleich zu Beginn liefen die Geschäfte meist sehr zur Zufriedenheit der großen und kleinen Verkäufer. Das Kinder- und Jugendbüro backte Waffeln, gab Erfrischungsgetränke und Kaffee zum Selbstkostenpreis aus und Hausmeister Max Waibel grillte Bratwürste für die hungrigen Besucher und Verkäufer. Am Ende gab es fast nur zufriedene Gesichter. Der nächste Bad Saulgauer Flohmarkt findet voraussichtlich wie gewohnt am ersten Samstag nach den Weihnachtsferien statt.