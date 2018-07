Fliegergruppe Bad Saulgau vollzieht den Generationenwechsel

Die Fliegergruppe Bad Saulgau hat bei ihrer Mitgliederversammlung einen Generationenwechsel in der Vereinsführung vollzogen: Als Nachfolger für den langjährigen Vorsitzenden Karl-Josef Kades wurde Stefan Willnat gewählt. Kathrin Kades tritt als stellvertretende Vorsitzende die Nachfolge von Hermann Benkler an.

Vollzogen wurde der Vorstandswechsel bei einer Feierstunde in der festlich geschmückten Flugzeughalle am Flugplatz Bad Saulgau. Als einen Glücksfall für die Fliegergruppe bezeichnete Karl-Josef Kades die Wahl von Stefan Willnat zu seinem Nachfolger. Willnat, gebürtiger Sauerländer, besitzt die Fluglehrerlizenz für alle im Verein gängigen Flugzeuge. Er, den der berufliche Weg an den Bodensee gebracht hat, ist seit April 2017 Mitglied bei der Fliegergruppe und bildet nun zusammen mit Kathrin Kades das Führungsteam des Vereins. Kades kam als Tochter des flugbegeisterten Vaters schon von Kind an in Berührung mit dem Flugsport. Sie fungiert als Flugleiterin im Tower, ist Segelflugreferentin bei der Ausbildung und besitzt seit 2009 den Segelkunstflugschein.

In seiner Laudatio würdigte der neue Vorsitzende die Verdienste der beiden scheidenden Vorstandsmitglieder und erinnerte an die Entwicklung der Fliegergruppe. Diese feiert im kommenden Jahr ihr 90-jähriges Bestehen. Höhepunkte der vergangenen Jahre waren unter anderem die Investitionen in unterschiedliche Fluggeräte – vom Segelflugzeug über einen Motorsegler bis hin zum Ultraleichtflugzeug. Doch nicht nur das: Auch die Flugplatzfeste, der Salzmann-Cup, ein Segelkunstflugwettbewerb und das „Glasflügel“-Treffen im Jahr 2016, das 2019 wiederholt wird, sind noch in guter Erinnerung geblieben.

Stefan Willnat bezeichnete seinen Vorgänger Karl-Josef Kades als „Mann für alle Fälle“. 1969 mit 15 Jahren zur Fliegerei gekommen und mit 2300 Starts und 1200 Flugstunden einer der erfahrensten Piloten des Vereins, engagierte sich schon bald ehrenamtlich. Flugleiter, Windenfahrer und Schlepper waren und sind bis heute seine Funktionen. 1994 wurde er zum Vorsitzenden gewählt. Für dieses 24-jährige Engagement wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Hermann Benkler aus Wolpertswende ist seit 1986 Mitglied der Fliegergruppe und seit vielen Jahren neben seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender als Motorseglerwart für die Organisation und Sicherheit zuständig.