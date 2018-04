Flaute in Sigmaringen - Orkan über Altshausen

Ein rasantes Topspiel haben die Zuschauer am Samstagabend in Neufra gesehen. Im Waldstadion trennten sich der FVN und der FC Mengen mit 3:3. Dabei schrammte Mengen nur um Sekunden an der Niederlage vorbei - dank Alexander Klotz’ und der Mithilfe der Neufraer Deckung. Ansonsten gab es entweder Unentschieden oder klare Siege. Die beiden größten Städte des Kreises, Sigmaringen und der FV Bad Saulgau, trennten sich 0:0. Über Altshausen fegte ein Orkan mit Ursprung in Hundersingen und der Windstärke 8. Acht Mal schlug es im FVA-Kasten ein.

SV Sigmaringen - FV Bad Saulgau 0:0. - Z.:200. - Gelb-Rote Karte: Eugen Gorst (74./FVBS; wdh. Foulspiel). - Die Zuschauer sahen eine recht ereignislose Partie. Die stark ersatzgeschwächten Kreisstädter konnten kaum offensive Akzente setzen, allerdings fiel auch den abstiegsbedrohten Gästen im Spiel nach vorne nicht viel ein. Einzig der Ex-Pfullendorfer im FVS-Trikot, Patrick Onuoha, verbreitete vereinzelt Gefahr. Das Spielgeschehen änderte sich auch im zweiten Durchgang nicht. Nennenswerte Torchancen waren nicht mehr zu verzeichnen, die beiden Mannschaften neutralisierten sich bereits im Mittelfeld. „ Wir sahen heute ein klassisches torloses Remis. Torszenen waren Mangelware. Wir mussten heute einige ausgefallene Stammkräfte mit Akteuren aus der zweiten Mannschaft kompensieren. Daher geht das Unentschieden auch in Ordnung“, berichtete SVS-Coach Helmut Ulmer nach Abpfiff.

FC Krauchenwies/Hausen - SG Altheim 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Patrick Vogler (54.), 1:1 Jens Stimpfle (65.). -Z.: 75. - Die beiden Mannschaften präsentierten sich auf Augenhöhe und ließen dabei nicht viel zu. So waren Torraumszenen im ersten Durchgang zunächst Mangelware. Erst nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung an Fahrt auf. Der FCK/H drängte auf den Führungstreffer, der Torjäger Patrick Vogler im Anschluss an eine sehenswerte Kombination auch gelang. Die Antwort des Aufsteigers folgte wenig später: Nach einem Freistoß herrschte Unordnung in der FCK-Hintermannschaft. Nutznießer war Jens Stimpfle, der einschoss - 1:1. In der Schlussphase war die SG Altheim spielbestimmend, der Siegtreffer blieb dem Gast aber verwehrt. „ Die Teams waren heute absolut gleichwertig. Wir hatten eine starke Phase nach der Pause, Altheim war dafür gegen Ende der Partie besser. Letzten Endes ein gerechtes Unentschieden“, resümierte FCK-Abteilungsleiter Björn Freisinger nach dem Spiel.

FV Neufra - FC Mengen 3:3 (2:1). - Tore: 0:1 Alexander Klotz (12.), 1:1 Frank Ströbele (27.), 2:1 Simon Spies (45.+3./FE), 2:2 Alexander Klotz (72.), 3:2 Fabian Brehm (83./FE), 3:3 Alexander Klotz (90.+4.). - BV: Dominic Merk (FCM) pariert Strafstoß von Fabian Brehm (30.). - Z.:600.- Im Topspiel des Spieltages lieferten sich der FV Neufra und der Tabellenführer FC Mengen einen sehenswerten Schlagabtausch. Die Zuschauer bekamen eine hochklassige Bezirksligapartie mit zwei gleichwertigen Teams zu sehen. Nach dem frühen Rückstand durch Alexander Klotz drehten zunächst Frank Ströbele und Simon Spies die Partie. Im zweiten Spieldurchlauf gestaltete sich die Partie weiterhin offen und spannend. Topscorer Klotz gelang der Ausgleich durch einen wuchtigen Freistoß aus circa 25 Metern. Das Spiel erreichte in der Schlussphase seinen Höhepunkt: Erst brachte Fabian Brehm per Elfmeter die Hausherren wieder in Front, in der Nachspielzeit egalisierte abermals Alexander Klotz mit seinem dritten Tor des Tages zum verdienten 3:3- Schlusspunkt. „Eine Toppartie auf hohem Niveau. In einem brisanten Duell ist das Unentschieden letzten Endes leistungsgerecht“, resümierte FVN-Pressewart Ulrich Münst im Anschluss an das Spiel.

SV Ebenweiler - SV Uttenweiler 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Viktor Ruff (3.), 1:1 Lasse Scharfenberg (90.+2.). - Z.:150. - Die Gastgeber verschliefen den ersten Durchgang komplett, Uttenweiler war dadurch zunächst am Drücker. Früh gingen die Gäste in Führung, Viktor Ruff war nach einem Eckball zum 0:1 zur Stelle. Der Ex-Landesligist erspielte sich im ersten Abschnitt noch weitere Abschlussmöglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. In den zweiten 45 Minuten nahm auch Ebenweiler aktiv am Spielgeschehen teil, war nun die bessere Mannschaft und drängte auf den Ausgleich. Uttenweiler stellte die Offensivbemühungen größtenteils ein und verwaltete den knappen Vorsprung. Die Gastgeber übten in der Schlussphase viel Druck auf die SVU-Defensive auf. Im Anschluss an zwei Aluminiumtreffer der Ebenweiler war es SVE-Youngster Lasse Scharfenberg, der in der Schlussminute mit einem wuchtigen Schuss zum 1:1 traf. „Wir haben in der ersten Hälfte überhaupt nicht in die Partie gefunden. Der zweite Durchgang gehörte dann uns. Am Ende hatte jedes Team seine starke Halbzeit- ein gerechtes Unentschieden“, berichtete SVE-Abteilungsleiter Peter Bixel.

SV Bad Buchau - FV Schelklingen-Hausen 4:0 (0:0). - Tore: 1:0 Arthur Klein (47.), 2:0 Jonathan Hummler (63./FE), 3:0 Johannes Rehberg (86.), 4:0 Sebastian Buck (88.). - BV: Kevin Muranyi (SVBB) pariert Foulelfmeter (10.). - Z.:120. - Die Gäste vergaben in der Anfangsphase die Riesenchance per Elfmeter - gleichzeitig der einzige Torschuss der Schelklinger in der gesamten Partie. Ab diesem Zeitpunkt dominierte das Team vom Federsee das Spiel. In der ersten Hälfte ließ die Chancenverwertung der Hausherren allerdings noch zu wünschen übrig. Die beste Möglichkeit hatte Arthur Klein, der den Ball jedoch nur an den Pfosten setzte (27.). Nach dem Seitenwechsel erzielte der Gastgeber die verdiente Führung, als Klein dieses Mal besser zielte - 1:0 (47.). Vom Gast war kaum Gegenwehr zu spüren, kein Zweikampfverhalten und keine Laufbereitschaft. Hummler, Rehberg und Buck machten mit ihren Toren den Heimerfolg endgültig klar. Damit waren die Gäste sogar noch gut bedient, einzig der bärenstarke Torhüter Marco Joos verhinderte Schlimmeres.

FV Bad Schussenried - SV Hohentengen 5:1 (2:1). - Tore: 1:0 Luca Maucher (3.), 1:1 Fabian Beckert (15.), 2:1, 3:1, 4:1 Jan Dehmel (40./52./70.), 5:1 Patrick Baur (80./FE). - Z.:150. - Bad Schussenried war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Luca Maucher markierte folgerichtig die frühe 1:0-Führung. Nach einem langen Ball glich dann allerdings Fabian Beckert für die Gäste aus, die Defensive der Gastgeber sah dabei schlecht aus. Hohentengen fiel - abgesehen von wenigen Szenen - offensiv nicht viel ein und fand kein Mittel gegen starke Gastgeber. Jan Dehmel war letzten Endes der Mann des Spiels: Mit einem Dreierpack schoss er die Hausherren im Alleingang in Front. Patrick Baur setzte per Strafstoß den 5:1-Schlusspunkt. „Wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft, die Spielkontrolle lag klar bei uns. Jan Dehmel erwischte heute einen exzellenten Tag und machte dann mit seinen Treffern alles klar. Ein hochverdienter Erfolg“, sagte Schussenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck.

FV Altshausen - SF Hundersingen 0:8 (0:5). - Tore: 0:1 Xaver Koch (18.), 0:2, 0:3, 0:4 Marcel Störkle (21./24./40.), 0:5 Dennis Heiß (44.), 0:6 Eigentor (50.), 0:7 David Heiß (72.), 0:8 Marcel Störkle (81.). - Z.:200. -„Eine desolate Leistung heute. Wir erlauben uns viel zu viele Fehler und waren nie richtig in den Zweikämpfen. Die Gäste nutzten dies eiskalt aus und fahren einen absolut verdienten Sieg ein“, resümierte FVA-Teammanager Werner Werz im Anschluss an die Partie. In den ersten zehn Minuten der Begegnung zeigte Altshausen noch Gegenwehr. Danach war Hundersingen absolut dominant. Die Rädel-Elf kam mit der Sportfreunde-Offensive schlichtweg nicht klar. Nach dem Hattrick durch Marcel Störkle war das Spiel entschieden. Die Gäste zeigten bis zum Schlusspfiff eine konzentrierte Leistung. Ein hochverdienter Auswärtserfolg für den Aufsteiger. Die einzige nennenswerte Möglichkeit der Gastgeber vergab Patrick Hugger (73.).

TSG Rottenacker - FC Laiz 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Kevin Wehle (63./HE), 1:1 Stefan Mergel (80.). - „Die TSG Rottenacker hatte insgesamt mehr Spielanteile, wurde aber vor der Pause wegen angeblichem Abseits in aussichtsreicher Situation zurückgepfiffen“, sagte TSG-Pressewart Uwe Schneider. Durch einen Handelfmeter gingen die Gastgeber zwar in Führung. Jannik Sachpazidis und Marcel Holz trafen den Torpfosten, doch auch der FC Laiz traf einmal nur die Latte. Nach einem Standard gab es ein Gedränge im TSG-Strafraum und daraus entstand dann das 1:1.