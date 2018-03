Flatz wird Jahrgangs-Dritter

Einziger Teilnehmer bei den Württembergischen Hallenmehrkampfmeisterschaften in der Ulmer Messehalle war Nicolai Flatz (TV Mengen), der im Siebenkampf der U 18 an den Start ging. Mit 7,60 Sekunden über 60 Meter verpasste er seine Bestzeit nur um wenige Hundertstelsekunden und klassierte sich nach der ersten Disziplin gleich im Vorderfeld der 14 Athleten. Auch im Weitsprung blieb er mit 5,91 Metern nur einen Zentimeter hinter seiner Bestleistung und blieb Vierter. Als einer der besten Kugelstoßer des Feldes schob er sich nach seinen 13,27 Metern auf den dritten Platz nach vorne. Mit dem Stabhochsprung über 2,70 Meter war er nicht ganz zufrieden. Allerdings hat er hier im Winterhalbjahr kaum eine Möglichkeit, diese Disziplin zu trainieren. Der zweite Tag begann für ihn mit einer deutlichen Verbesserung seiner bisherigen Bestzeit von 9,19 Sekunden über die 60 Meter Hürden und dies obwohl er zum ersten Mal im Wettkampf die höheren Hürden der Klasse U 18 überlaufen musste. Damit zementierte er seinen fünften Rang. Als vorletzte Disziplin stand nach zwei langen Tagen der Hochsprung auf dem Programm. Mit 1,68 Meter gehörte er wiederum zu den besten Springern. Zum Abschluss des Siebenkampfes gab es noch die gefürchteten 1000 Meter auf der engen Bahn in der Ulmer Messehalle. Mit 3:25,71 Minuten verbesserte Flatz seine letztjährige Hallenbestzeit um zehn Sekunden und sammelte am Ende 3884 Punkte. Mit dieser Leistung wurde er Fünfter und war drittbester Mehrkämpfer seines Jahrgangs.