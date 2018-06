Flatz löst Ticket für die „Deutschen“

Bei den Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in Pliezhausen in der Klasse M 14 hat Nicolai Flatz (TV Mengen) den vierten Platz belegt. Überdies löste er das Tickt für die Deutschen Meisterschaften im August. Er begann seinen Neunkampf mit Bestzeit über die 100 Meter in 12,43 Sekunden. Eine weitere Bestleistung lieferte er mit 5,48 Metern im Weitsprung ab. Nach 11,12 Metern im Kugelstoßen gehörte er im Hochsprung mit 1,60 Meter zu den besten drei Springern des gesamten Feldes. Mit 2135 Punkten landete er nach dem ersten Tag im Vierkampf auf dem undankbaren vierten Rang.

Tag zwei begann für ihn wieder mit einer Bestzeit: 13,13 Sekunden über 80 Meter Hürden. Als einer der besten Diskuswerfer im Feld der Mehrkämpfer schleuderte er den Ein-Kilo-Diskus auf 30,90 Meter. Mit 2,20 Metern im Stabhochsprung stellte er seine Bestleistung ein, zeigte aber auch noch deutlich Potenzial nach oben. Glänzend war Flatz’ Speerwurf auf 40,50 Meter. Er war der einzige Mehrkämpfer, der über die 40-Meter-Marke kam. Vor dem abschließenden 1000-Meter-Lauf lag er in aussichtsreicher Position im Kampf um die Medaillen. Mit 3:27,51 Minuten quälte er sich über diese lange Strecke, den Marathon der Mehrkämpfer. Damit lief er deutlich schneller als bei seinem bis dato letzten Mehrkampf, aber am Ende reichte es nicht ganz aufs Treppchen. Mit 4561 Punkten wurde er wieder Vierter, hatte aber dennoch allen Grund zum Jubeln. Denn mit dieser Leistung erfüllte er die geforderte Qualifikationspunktzahl von 4400 Punkten für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften Ende August. (gsch)