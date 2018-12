Firma Knoll bekommt Preisfür gute Ausbildung

Das Maschinenbauunternehmen Knoll aus Bad Saulgau hat beim Wettbewerb der Schulewirtschaft den zweiten Platz belegt. Staatssekretär Ulrich Nussbaum zeichnete die Firma für ihr Engagement bei der Berufsorientierung und der Förderung junger Menschen aus.

Seit 2012 zeichnet das Netzwerk Schulewirtschaft mit einem Wettbewerb vorbildliches Engagement für berufliche Orientierung und den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt aus. In der Kategorie „Schulbuch“ werden Bücher ausgezeichnet, die Verständnis und Begeisterung für ökonomische Zusammenhänge wecken. Die Kategorie „Unternehmen“ zeichnet Betriebe aus, die sich für die beruflichen Perspektiven von Jugendlichen engagieren, und in der Kategorie „Kooperation Schule – Unternehmen zur digitalen Bildung“ werden Projekte prämiert, die die digitale Bildung junger Leute fördern.

Die Jury des Wettbewerbs Schulewirtschaft würdigte das Engagement der Firma Knoll wie folgt: „Bei den Knoll-Veranstaltungen lässt sich der Arbeitsalltag praxisnah erleben. Angeleitet von Azubis, bauen Grundschulkinder hier elektronisches Spielzeug – dadurch kommen sie mit Lötkolben und Metallbohrern sowie Metall- und Elektrotechnik in Berührung. Zur Förderung technikfreundlicher Schulen tragen Berufsfindungsgespräche und Betriebspraktika für Referendare sowie die eigene Ausbildungswerkstatt bei. Viel Wert wird auf die Förderung von Schülern mit Handicap sowie die Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund gelegt.“

Bei Knoll wird großen Wert auf eine hochwertige und zukunftsorientierte Ausbildung gelegt. Deshalb ist es wichtig, schon früh bei Schülern und Eltern eine Begeisterung für das Unternehmen, aber auch für die Ausbildungsberufe zu entfachen – sei es durch Projekte an den Grundschulen, diverse Schulprojekte oder die verschiedenen Knoll-Veranstaltungen. „Die Auszeichnung ist für uns eine große Ehre. Gleichzeitig ist sie Bestätigung für den eingeschlagenen Weg und Motivation, unser Konzept weiterzuentwickeln“, sagte Geschäftsführer Matthias Knoll.