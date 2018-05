Finals werden nach Sigmaringen verlegt

Die Endspiele des Fußball-Bezrkspokals müssen verlegt werden. „Wie heute bekannt wurde, kann an Fronleichnam der Bezirkspokalfinaltag nicht in Mengen stattfinden. Eine bisher nicht bekannte Veranstaltung der Feuerwehr lässt eine Austragung im Stadion Mengen nicht zu“, schrieb Pokalspielleiter Andreas Janz zur Begründung. Statt in Mengen werden die Finals bei Männern und Frauen nun in Sigmaringen, im Stadion an der Gorheimer Allee, ausgetragen. „Dem SV Sigmaringen danke ich für die Bereitschaft, kurzfristig das Finale auszutragen“, schreibt Janz. In den Finals an Fronleichnam, am Donnerstag, 31. Mai, treffen bei den Männern die SF Hundersingen auf den FV Neufra (Spielbeginn: 14.30 Uhr), bei den Frauen spielt die SGM FV Bad Saulgau/Renhardsweiler gegen den SV Uttenweiler II (ca. 17.30 Uhr).