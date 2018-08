Filme für jedes Alter und mit Tiefgang

In nicht einmal zwei Wochen startet das Open-Air-Kino in Bad Saulgau auf dem Schulhof der ehemaligen Brechenmacher-Schule. Das Kino Saulgau wird fünf Filme zeigen. Wir stellen sie im Vorfeld vor.

„Wir wollten Filme für alle Generationen zeigen, für die Jüngeren und die Älteren“, sagt Jürgen Burth vom Kino Saulgau über die Auswahl der fünf Filme. Das trifft vor allem auch auf dem Film „Fack ju Göhte 3“ zu, der zum Auftakt gezeigt wird. Filme mit Tiefgang, einer guten Geschichte und wertvolle Filme waren für Jürgen Burth weitere Kriterien bei der Auswahl. Zum Abschluss soll Mamma Mia 2 mit toller Musik unterhalten und für tolle Stimmung sorgen.

Fack ju Göhte 3, Dienstag, 28. August, frei ab zwölf Jahre: „Dieser Film spricht die breite Masse an“, erklärt Jürgen Burth, Betreiber des Kinos Saulgau. Es handle sich um den erfolgreichsten Film des Jahres 2017. „Es war auch im Kino Saulgau der erfolgreichste Film.“ Gezeigt wird der dritte Teil von Fack ju Göhte. Diesen Erfolg hätte man diesem Film zunächst nicht zugetraut. „Das war damals ein Film mit dem niemand gerechnet hat“, so Burth. Auch die weiteren Folgen wurden zu einem richtigen Kassenschlager. Außerdem sei Elyas M’Barkek, der Zeki Müller spielt, derzeit der bekannteste und beliebteste Schauspieler. Während Teil 1 in der Schule spielt, Teil 2 einen Schulausflug zum Thema hat, spielt die Handlung im dritten Teil abermals in der Schule. Der Inhalt: Chantal, Danger, Zeynep und die anderen Problemschüler der Goethe-Gesamtschule stehen kurz vor dem Abitur, sind aber nicht wirklich motiviert, diesen Abschluss zu ergattern. Dafür hat die Frau vom Berufsinformationszentrum gesorgt, indem sie ihnen klargemacht hat, dass ihre Zukunft sowieso nicht besonders rosig aussieht. Aber Lehrer Zeki Müller will, dass sie das Abi schaffen. Immerhin die neue Lehrerin Biggi Enzberger springt ihm zur Seite und hilft ihm bei einem Anti-Mobbing-Seminar.

Weit, Mittwoch, 29. August: „Das ist der erfolgreichste Filmkunstfilm in diesem Jahr“, erklärt Kinobetreiber Burth die Wahl dieses Streifens. Die Dokumentation einer Weltreise handelt von einem Paar, das die Welt bereist. Das möchten sie aber möglichst nur zu Fuß oder per Anhalter bewältigen und die beiden Weltenbummler haben sich vorgenommen, am Tag höchstens fünf Euro auszugeben. Sieben Mal hat das Kino Saulgau diesen Film gezeigt. Jürgen Burth war von der Resonanz überwältigt. „Manche Besucher haben sich diesen Film zwei- oder dreimal angeschaut“. Der Inhalt: Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser haben auf ihrer „Reise um die Welt“ mehr als 100 000 Kilometer zurückgelegt. Während die Reise im Roman von Jules Verne bloß 80 Tage dauert, benötigen die beiden Globetrotter fast drei Jahre für ihre Weltumrundung. Grund dafür ist, dass sie lediglich zu Fuß oder per Anhalter unterwegs sind. Von Freiburg über den Balkan nach Moskau, von dort Richtung Iran, schließlich sogar bis nach Pakistan, das zum Zeitpunkt der Reise zu den gefährlichsten Ländern der Welt gehört.

Wunder, Donnerstag, 30. August: Diesen Film mit Julia Roberts in der Rolle der Mutter Isabel nahm Burth ins Programm, „weil es sich um eine anrührende Geschichte handelt“. Der Film ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von R. J. Palacio. Aufgrund eines Gendefekts ist August Pullman seit seiner Geburt ein Außenseiter. Denn er hat deswegen ein stark entstelltes Gesicht, das es unmöglich erscheinen lässt, dass er auf eine reguläre Schule geht. Er bekommt zu Hause Unterricht von seiner Mutter Isabel. Dabei ist „Auggie“ humorvoll, schlau und liebenswert und hat eine tolle Familie. Als er zehn Jahre alt wird, diskutieren seine Mutter und sein Vater darüber, ihn nicht vielleicht doch am üblichen Schulbetrieb teilnehmen zu lassen, weshalb er kurz darauf in die fünfte Klasse an der Beecher Prep geht. Dort wird er natürlich anfänglich gehänselt, weiß Jürgen Burth. Und doch findet er auch in der Schule Freunde.

Dieses bescheuerte Herz, Freitag, 31. August: Auch mit diesem Film setzt Kinobetreiber Jürgen Burth auf Emotionen, aber auch die wahre Geschichte. Es geht um Lenny, Sohn eines Herzspezialisten, dessen Leben sich durch die Betreuung eines schwer herzkranken Jungen fundamental ändert. Bis dahin führt Lenny ein Leben in Saus und Braus – bis ihm Daddy die Kreditkarte sperrt Um sein Luxusleben weiter führen zu können, muss sich um den seit seiner Geburt schwer herzkranken 15-jährigen David kümmern. Zwei Welten treffen aufeinander: Der reiche Lebemann Lenny hilft dem aus einer tristen Hochhaussiedlung stammenden David bei all den Dingen, die dieser schon immer erleben wollte – er sorgt für den ersten Kuss mit einem Mädchen, lässt David einen Sportwagen fahren und nimmt ihn mit auf seine erste Party.

Mamma Mia 2: Here we go again, Samstag, 1. September: „Mit dem Musicalfilm wollten wir einen Film ins Programm nehmen, der für leichte musikalische Unterhaltung steht“, sagt Jürgen Burth. Es ist eine Geschichte um Mütter und Väter. Im zweiten Teil ist Sophie, die Tochter von Mutter Donna und einem Vater aus dem Männertrio Sam, Harry und Bill, schwanger. Nun lädt sie ihre alten Jugendfreundinnen und Bandkolleginnen Rosie und Tanya ein – doch bevor es zum großen musikalischen Finale kommt, das sich auch Sophies Großmutter nicht entgehen lässt, erzählen sie der werdenden Mutter zunächst noch Geschichten von früher – Geschichten aus den wilden 1970er-Jahren, aus der Zeit also, als Donna unter der Sonne Griechenlands Sam, Harry und Billy kennenlernte.